Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва". Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022. Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.
Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.01.2022..................27,4992 Курс не изменился.
МКГ*............7.1206............7.1206...........0 Первый раз такая стабильность.
Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки. Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил. Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Можно сказать, что они вернулись к нормальному состоянию после затяжных праздников. Немного помогла в этом инкассация, а противостояли тенденции только налоги.
В четверг объем МБ упал с 418 до 303.7 млн. Обороты очень скромные, но чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение и спрос можно назвать уравновешенными. Интересно, что количество форвардных продаж превысило количество форвардных покупок, такое случается нечасто. Банк оставались пассивными, обороты МБ были ниже клиентских.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва". Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022. Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.
Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.
НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных
zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой
А Вы не думаете, что НБУ может продолжить повышать ставку со скоростью не меньшей, чем ФРС просто из-за нашей высокой инфляции?
і що йому це дасть?
більше половини банківської системи в держави, аналогічно ВВП - велика частина через держмонополістів і держпрограми аля "велике крадівництво"
бюджет десь на третину фінансується із ОВДП та інших позиок
в результаті маєм щось подібне на державний капіталізм часів совка
чим то закінчиться, х.з. поки ФРС бабло друкує, ніби і тут так нічо, стабілізєц, а як полетять в тартар "емержин маркетс", то може бути як в Туреччині/Казахстані... середній клас душать, будують монопольно-олігархічну економіку, поки що заробітчани не дають завалитися курсу з кінцями
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 січ, 2022 12:46, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных