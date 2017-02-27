Додано: Вів 11 січ, 2022 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.01.2022..................27,4992

Курс не изменился.



МКГ*............7.1206............7.1206...........0

Первый раз такая стабильность.



Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки.

Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил.

Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Можно сказать, что они вернулись к нормальному состоянию после затяжных праздников. Немного помогла в этом инкассация, а противостояли тенденции только налоги.



В четверг объем МБ упал с 418 до 303.7 млн. Обороты очень скромные, но чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение и спрос можно назвать уравновешенными. Интересно, что количество форвардных продаж превысило количество форвардных покупок, такое случается нечасто. Банк оставались пассивными, обороты МБ были ниже клиентских.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.