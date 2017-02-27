Є ще український національний винахід - ОВДП в валюті під 2-3%. Вони не навантажують бюджет у разі підняття облікової ставки НБУ.
Во-первых, ставки там идут за остальным рынком - подчеркнутое утверждение некорректно. Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%? Еще и номинал с дисконтом 10-25% (т.е. на при экспирации кэша нальют больше, чем вы заплатили при покупке)...
Denik написав:Ідея так-сяк по це дуже підхопила проросійська пропаганда
Вообще-то это заявление Устенко, советника Зеленского по экономике
Denik написав:Простіше трохи ревальвувати гривню.
Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету
zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету
Вдарить по бюджету Німеччини, який дотує сільське господарство Польщі. Через закриття трьох енергоблоків АЕС у Німеччині ціна електрики як у Польщі так і у Німеччині улетіла в космос (10 грн/кВт. год і більше, вище за енергодифіцитну Угорщину) і втричі більша за ціну в Україні. Хай тепер вони з нами спробують поконкурувати. Подробиці - тут https://www.oree.com.ua/
zРадио написав:Во-первых, ставки там идут за остальным рынком - подчеркнутое утверждение некорректно. Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%
Кінцеві тримачі цього активу - олені, які накупили "дешевого" ягелю, але зрозуміли, що для володіння активом необхідний ще сейф, сплата охорони кваритири, або сплата оренди банківської комірки. В кінці кінців вони вирішили віднести це все в "надійний" банк під 0%, який також не знає що із цими грошима робити, бо він "надійний".
Успіх написав:Ну що, вже чим раз, тим більше з усіх чайників трублять про обвал гривні. Залишилось лише дізнатись, в якому кварталі(вже не кажу - в якому місяці) цього, чи наступного року це станеться?
Хто з тутешніх може дати свисток/гудок/відмашку за пару місяців до обвалу?
для чого це вам? як що на грн депо-то не варто турбуватись (тобто від турбування краще не стане)
enjoy the life don't worry be happy
треба 27,6-28,0 що продати валюту і на 6 мес депо, імно
Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва". Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022. Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.
Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.
це ж було вже
не введут, обвалить рейтинг ниже плинтуса?
НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных
zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету
Вдарить по бюджету Німеччини, який дотує сільське господарство Польщі. Через закриття трьох енергоблоків АЕС у Німеччині ціна електрики як у Польщі так і у Німеччині улетіла в космос (10 грн/кВт. год і більше, вище за енергодифіцитну Угорщину) і втричі більша за ціну в Україні. Хай тепер вони з нами спробують поконкурувати. Подробиці - тут https://www.oree.com.ua/
Покупать импорт = бить по интересам импортера (с) Вы просто таки переоткрываете экономическую науку В то время как поверхностные заключения об экономике ЕС бьются о суровую статистику - у них промышленная инфляция 23%, у нас - 61%
prodigy написав:це ж було вже не введут, обвалить рейтинг ниже плинтуса?
Мне самому мотивация непонятна. Возможно, просто сырая идея, которую Устенко поспешил сделать публичной