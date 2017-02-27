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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8826882788288829>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 137
Гривня
10%
14
Долар
58%
80
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53

  Investor_K написав:
  flyman написав:ліпше вже євробонди


Як їх можна придбати?

У евробонда!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:54

  Investor_K написав:
  flyman написав:ліпше вже євробонди


Як їх можна придбати?


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5355831#p5355831
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:57

  Denik написав:
  zРадио написав:Долговая ловушка

Є ще український національний винахід - ОВДП в валюті під 2-3%. Вони не навантажують бюджет у разі підняття облікової ставки НБУ.


Во-первых, ставки там идут за остальным рынком - подчеркнутое утверждение некорректно. Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%? Еще и номинал с дисконтом 10-25% (т.е. на при экспирации кэша нальют больше, чем вы заплатили при покупке)...

  Denik написав:Ідея так-сяк по це дуже підхопила проросійська пропаганда


Вообще-то это заявление Устенко, советника Зеленского по экономике

  Denik написав:Простіше трохи ревальвувати гривню.


Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%
за валюту не знаю но гривнепатриоты несут гривну в овгз под 11% и ни про какие бонды не слышали.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету

Вдарить по бюджету Німеччини, який дотує сільське господарство Польщі.
Через закриття трьох енергоблоків АЕС у Німеччині ціна електрики як у Польщі так і у Німеччині улетіла в космос (10 грн/кВт. год і більше, вище за енергодифіцитну Угорщину) і втричі більша за ціну в Україні. Хай тепер вони з нами спробують поконкурувати. Подробиці - тут
https://www.oree.com.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Во-первых, ставки там идут за остальным рынком - подчеркнутое утверждение некорректно. Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%

Кінцеві тримачі цього активу - олені, які накупили "дешевого" ягелю, але зрозуміли, що для володіння активом необхідний ще сейф, сплата охорони кваритири, або сплата оренди банківської комірки. В кінці кінців вони вирішили віднести це все в "надійний" банк під 0%, який також не знає що із цими грошима робити, бо він "надійний".

Таких оленів багато.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:17

  Успіх написав:Ну що, вже чим раз, тим більше з усіх чайників трублять про обвал гривні.
Залишилось лише дізнатись, в якому кварталі(вже не кажу - в якому місяці) цього, чи наступного року це станеться?

Хто з тутешніх може дати свисток/гудок/відмашку за пару місяців до обвалу? :)


для чого це вам?
як що на грн депо-то не варто турбуватись (тобто від турбування краще не стане)

enjoy the life
don't worry be happy

треба 27,6-28,0 що продати валюту і на 6 мес депо, імно
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:19

  zРадио написав:
  Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва".
Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022.
Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.

Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.


це ж було вже :mrgreen:

не введут, обвалить рейтинг ниже плинтуса?


НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных

В Украине могут ввести продуктовые карточки - что известно
https://dengi.ua/budget/6018431-v-ukrai ... o-izvestno
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:20

  Denik написав:
  zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету

Вдарить по бюджету Німеччини, який дотує сільське господарство Польщі.
Через закриття трьох енергоблоків АЕС у Німеччині ціна електрики як у Польщі так і у Німеччині улетіла в космос (10 грн/кВт. год і більше, вище за енергодифіцитну Угорщину) і втричі більша за ціну в Україні. Хай тепер вони з нами спробують поконкурувати. Подробиці - тут
https://www.oree.com.ua/


Покупать импорт = бить по интересам импортера (с) Вы просто таки переоткрываете экономическую науку :lol: В то время как поверхностные заключения об экономике ЕС бьются о суровую статистику - у них промышленная инфляция 23%, у нас - 61%

  prodigy написав:це ж було вже :mrgreen:
не введут, обвалить рейтинг ниже плинтуса?


Мне самому мотивация непонятна. Возможно, просто сырая идея, которую Устенко поспешил сделать публичной
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В то время как поверхностные заключения об экономике ЕС бьются о суровую статистику - у них промышленная инфляция 23%, у нас - 61%

Те, що нові Бехи або Ауді подорожчали лише на 23% - в Україні їх більше не куплятимуть.
А 61% промислової інфляції у нас - це лише вплив їх друкарського верстату на світові сталеві і не тільки ціни.
Denik
 
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