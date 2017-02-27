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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8826882788288829

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 137
Гривня
10%
14
Долар
58%
80
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:50

  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:57

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%
за валюту не знаю но гривнепатриоты несут гривну в овгз под 11% и ни про какие бонды не слышали.

в бонди вхід від $100K за лот
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:22

"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/11/681296/
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%
за валюту не знаю но гривнепатриоты несут гривну в овгз под 11% и ни про какие бонды не слышали.

в бонди вхід від $100K за лот


є варіанти від 5 бумаг
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:43

  Qwerty написав:
  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Меня больше устраивает вечное накопление. В долларах.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:48

  Qwerty написав:
  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!

Євреєм потрібно народитися.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:53

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Так, 1 форумчанин, планує до середини лютого перевзутись в долярчики.
Хто ще, а ГОЛОВНЕ - коли саме/найближчим часом планує зробити аналогічне?💰👀
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  #<1 ... 8826882788288829
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