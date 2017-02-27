fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Меня больше устраивает вечное накопление. В долларах.
fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!