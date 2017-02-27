fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Меня больше устраивает вечное накопление. В долларах.
fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва". Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022. Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.
Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.
НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных
Анекдот прямо, газ власного видобутку для своїх громадян – ні, продовольство – за картками. У нас є кукурудза на продаж, олія розписана за контрактами, що ще боюся все не пам'ятати. Оголосіть весь перелік плюшок будь ласка. Ринок енергоносіїв та землі – пам'ятаю. Крута штука.
Realist написав:Можна припустити що із Мінфіном сьогодні не домовились...
Усім добрий день. Це дуже добре, що Мінфін не в капкані ставок, а може дозволити собі радикально не підвищувати ставки. Бюджет нормально виконується, ми не в заручниках кредиторів. Можемо гнути власну лінію у питанні боргової політики. По курсу. Нічого дивного стосовно зростання долара, просто співпало дуже багато факторів, скоріше негативних, серед них: деменція у агресора, серйозне виконання розходної частини бюджета у грудні, розмови про скорочення кує, нагнітання паніки стосовно економіки і гривні в ЗМІ.
Але січень завжди такий. Так, завжди найгірша ситуація з курсом на початку року. Плюс мінус я на 99% впевнений що зараз пік по курсу. Нічого дивного не відбувається, але гадаю перепроданість гривні присутня, йдемо нагору, але дуже важко і точка розвороту вже близько. Тобто є шанс злитися дорого. Ось такі справи, але скоро весна і прийде сезонна міць гривні, думайте на пару кроків вперед, а не дивіться тільки на ситуативне табло обмінок.