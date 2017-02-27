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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8827882888298830>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 138
Гривня
10%
14
Долар
59%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:50

  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:57

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%
за валюту не знаю но гривнепатриоты несут гривну в овгз под 11% и ни про какие бонды не слышали.

в бонди вхід від $100K за лот
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:22

"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/11/681296/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Во-вторых, инструмент нишевый. Кого привлечет внутренний долг с доходностью пусть даже 4%, если доходность внешнего на вторичном рынке - 8-9,5%
за валюту не знаю но гривнепатриоты несут гривну в овгз под 11% и ни про какие бонды не слышали.

в бонди вхід від $100K за лот


є варіанти від 5 бумаг
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:43

  Qwerty написав:
  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!
Меня больше устраивает вечное накопление. В долларах.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:48

  Qwerty написав:
  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Один харківський бізнесмен навіть не середньої руки Микола Удянський був на всі декілька мільйонів зелених купив біткоінів в свій час по дуже привабливому курсу! Зараз в Дубаї- шикарний офіс, Ролс-Ройси і Ламборджіні всякі, яхта внушитєльних розмірів, жінка модель вся в золоті і діамантах… Розкажіть йому, що біткоіни це для лохів! Разом і посмієтеся! В нього є сторінка в Інстаграм! Для лохів - бєздєнєжьє і сірість буднів, а також вічне накопичування на чорний день!

Євреєм потрібно народитися.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можна припустити що із Мінфіном сьогодні не домовились...
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:00

  zРадио написав:
  Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва".
Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022.
Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.

Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.


НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных

В Украине могут ввести продуктовые карточки - что известно
https://dengi.ua/budget/6018431-v-ukrai ... o-izvestno

Анекдот прямо, газ власного видобутку для своїх громадян – ні, продовольство – за картками. У нас є кукурудза на продаж, олія розписана за контрактами, що ще боюся все не пам'ятати.
Оголосіть весь перелік плюшок будь ласка.
Ринок енергоносіїв та землі – пам'ятаю. Крута штука.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:24

  Realist написав:Можна припустити що із Мінфіном сьогодні не домовились...

Усім добрий день.
Це дуже добре, що Мінфін не в капкані ставок, а може дозволити собі радикально не підвищувати ставки.
Бюджет нормально виконується, ми не в заручниках кредиторів. Можемо гнути власну лінію у питанні боргової політики.
По курсу. Нічого дивного стосовно зростання долара, просто співпало дуже багато факторів, скоріше негативних, серед них:
деменція у агресора,
серйозне виконання розходної частини бюджета у грудні,
розмови про скорочення кує,
нагнітання паніки стосовно економіки і гривні в ЗМІ.

Але січень завжди такий.
Так, завжди найгірша ситуація з курсом на початку року. Плюс мінус я на 99% впевнений що зараз пік по курсу.
Нічого дивного не відбувається, але гадаю перепроданість гривні присутня, йдемо нагору, але дуже важко і точка розвороту вже близько.
Тобто є шанс злитися дорого.
Ось такі справи, але скоро весна і прийде сезонна міць гривні, думайте на пару кроків вперед, а не дивіться тільки на ситуативне табло обмінок. :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.61\27.63
Investor_K
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