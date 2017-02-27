zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее.
Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен. В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу. « ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку". Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».
То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...
Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки... Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...
RTC12 написав:Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен. В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу. « ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку". Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».
То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...
Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки... Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...
Со мной не согласен? Да вы мне льстите Пусть спорит со своим коллегой - главой Голдмана Дэвидом Соломоном.
К слову, Даймон - личность, известная мастерством переобувания.
А как ставка 1% укротит инфляцию 7%, я много раз рассказывал. Ключевой фактор влияния сегодняшней инфляции - подорожавшее сырье, которое в условиях малейшего ужесточения ДКП ФРС летит камнем вниз. Буквально 2 дня назад я давал график индекса коммодити S&P
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 січ, 2022 16:35, всього редагувалось 1 раз.
2021-й завершается рекордной промышленной инфяцией - 62,2%. Внутри страны без учета экспорта - 74,2%. Главная причина - увеличение стоимости энергии в 2,7 раза.
Рост цен на продукты питания является умеренным, не угрожающим пока продовольственной безопасности (+14,3). Хуже обстоят дела с товарами промежуточного потребления (+39,7%), что может привести к увеличению инфляции на розничном рынке в будущем. А вот с химией уже печаль (+52,6%), что немудрено на фоне взлета цен на газ и будет бить по аграриям в следующем маркетинговом году
vitaliian написав:Автор77 нельзя так безбожно деньги печатать как это делали 2 последних года. Уловка в том что на серьезное увеличение учетной ставки нбу не пойдёт, то есть обвал навеса будет резким, а не 10-20% что подарило бы еще лет 5 стабильности хотя бы па 35
продажи авто октябрь ноябрь декабрь рекордные. То что я тут 100 раз писал, цены растут и некуда людям деньги пристроить. Депозиты с их 8,5% после налогов критики не выдерживает. Наличная валюта в этом сезоне не в тренде. Почти никому не нужна. Тоже помню как она была не нужна в 2008 а долларовые цены били рекорды, не только на хрущи но и на авто, мой начальник купил б/у аккорд за 30куе!!! новый стоил чуть дороже (вроде 36) но была очередь.
Давайте по пунктам:
1.https://news.finance.ua/ua/news/-/50684 ... y-prychyny ....."відшкодування ПДВ та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на користь нерезидентів збільшили перевагу попиту на іноземну валюту над пропозицією та призвели до ослаблення курсу гривні". https://news.finance.ua/ua/news/-/50681 ... oty-gryvni за рахунок зростання попиту на валюту з боку великих ритейлерських мереж, що накопичили гривню на рахунках завдяки торгівлі в новорічні дні і за рахунок імпортерів енергоносіїв. У них додалося роботи – в Україну прийшов реальний сніг і морози, а значить, попит на енергоресурси тільки зростає.
2.Насчет навеса разбросанной гривны - в десятку. Просто офигиваешь - в одну прорву,в другую прорву, вопрос какой навес там наверху соберется критический,чтоб прорвало. Личное мнение - думаю не на 1-2 гривну "обнавесили"
3.Насчет вашего оригинального "Киев-украинский биток". Я продолжу вся Украина - украинский биток, которому на уровне 1 доллар за 1 биток надавали по шапке клановики и не дали подняться до уровня десятки тысяч за один биток. Это как два в одном - наш менталитет-кумовство и т.п. плюс обычная стандартная людская жадность, это и привело к извращенной экономической модели: выкачать нац.богатств по максималке, труд ресурсам заплатить по минималке, и желательно еще через офшорку ,или оптимизацию,или банальную крышу налоговиков дырку от бублика в бюджет отдать, ну сравнительно конечно.
4.А сейчас да, как также в десятку zРадио зарядил - "долговая ловушка".
5.Понимают ли это наверху, что мы в ловушке-очевидно понимают, иначе бы не было , к примеру, по Укрзализнице на 2022-й ожидаемых новых поступлений в размере 12 млрд. грн. ( на секундочку - это чуть меньше пол миллиарда баксов и только по этой парафии), от повышения тарифов на перевозку руды, метала, агропродукции, из которых на секундочку - 5 млрд. Метинвеста и ДТЕК !!! Ну т.е. что-то разбрасывают, что то собирают. Плохо-хорошо -вопрос философский. Но то, что за 2 года построили дорог, сколько за предыдущие 10 лет -это факт,точнеена 40% больше зафигачили, и что новых мостов,вагонов и т.п. появится больше также факт.
6.Достаточно ли этого -ни фига не достаточно, тут надо просто менять эк. модель, и трусить всю зажравшуюся олигарх тусовку на европейские налоги.
7.Получится ли - нет не получится ,скорее всего. Метинвестовцы и ДТЕКовцы вообще озверели,после того как в прошлом году по тарифам на ж\д их потрусили на 2 млрд.грн., а в этом году -они вообще готовы проглотить каждого за то ,что посмели у них "трудовую" копейку в бюджет отобрать, а есть же еще пусть и копеечное но повышение ренты и т.п.
8.Будет склока, точнее уже идет, экономике при любых склоках не поздоровится.
9.Оцениваю потенциал падения РН в 2 раза по многим объектам,в среднем по рынку минимум на 35%, но после девальвации гривны до 30" плюс".
10.Могу ли ошибаться во мнении,понятное дело,это всего лишь личные размышления. И лично покупаю евро по полной программе,как только появится лишняя копейка,не в ущерб отдыху в европейских странах,пару раз в год конечно.Властям пока что везет - температурные режимы зимы дотянули до середины января - на халяве в очередной раз им подсобили. Однако гнилость олигарх эк. системы подлечить бадами и зеленым чаем нельзя, тут надо только удалять больной зуб - приводить олигархическую систему в европейскую систему оплаты налогов, в т.ч. и по ренте - это по мелочевке пока что они повысили,будет больно как в Польше в 90-ее, но эк.модель тупиковая. Усугубляет ситуацию,что совок в Польше уже не особо сопротивлялся тогда, а тут сопротивление офигенное будет-все эти комары,распухшие от бабок загрызут любого,кто от них пищу отодвинет. Доказательства - вал гастеров только нарастает, несмотря на некоторые позитивные моменты в экономике в последние 2 года. Но выхода то нет,иначе труд ресурсы вообще слиняют, с ПИИ трудно,пока напряжение есть, но потенциал страны - все еще огромен, я тут согласен с общеизвестным "эпл в гараже",жаль ,что 30 лет профукано.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 11 січ, 2022 16:57, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40. Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.
somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню". Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))
zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее.
Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен. В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу. « ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку". Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».
То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...
Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки... Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...
десь краєм вуха чув, що зміна іпотечної ставки на 1% рухає ціни нерухомості в США на 4%, але це не точно (може і на 10%), так що РН це зачепить
jump написав:"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль
За підсумками року так, але Вітренко хвалиться, що "зламали" тренд й останні півроку середньодобовий видобуток зростає. Мабуть, ціна 50+ грн/м³ стимулювала )
Нафтогаз вперше за останні роки демонструє приріст середньодобового видобутку власного газу. «Впродовж останніх кількох років через різні причини ми спостерігали тенденцію зменшення видобутку власного газу. Але в другому півріччі цього року нам нарешті вдалося стабілізувати видобуток. І сьогодні бачимо вже позитивну тенденцію — добовий видобуток почав зростати. Це стало можливим, передусім, завдяки застосуванню нових технологій, а також підвищенню ефективності управління. Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році. Це вагомий фактор зміцнення енергетичної незалежності України та надійного забезпечення українських споживачів газом», — зазначив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. https://www.naftogaz.com/news/naftogaz- ... snogo-gazu