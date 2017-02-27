vitaliian написав:

нельзя так безбожно деньги печатать как это делали 2 последних года. Уловка в том что на серьезное увеличение учетной ставки нбу не пойдёт, то есть обвал навеса будет резким, а не 10-20% что подарило бы еще лет 5 стабильности хотя бы па 35продажи авто октябрь ноябрь декабрь рекордные. То что я тут 100 раз писал, цены растут и некуда людям деньги пристроить. Депозиты с их 8,5% после налогов критики не выдерживает. Наличная валюта в этом сезоне не в тренде. Почти никому не нужна. Тоже помню как она была не нужна в 2008 а долларовые цены били рекорды, не только на хрущи но и на авто, мой начальник купил б/у аккорд за 30куе!!! новый стоил чуть дороже (вроде 36) но была очередь.