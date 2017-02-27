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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88288829883088318832>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 139
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
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Інші валюти
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Крипта
4%
6
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:20

  zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее.

Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен.
В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу.
« ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку".
Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».

То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...

Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки...
Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...
RTC12
 
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Нацбанк втручається в траєкторію "ракети". "Ракета" пручається.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:33

  RTC12 написав:Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен.
В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу.
« ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку".
Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».

То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...

Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки...
Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...


Со мной не согласен? Да вы мне льстите :lol: Пусть спорит со своим коллегой - главой Голдмана Дэвидом Соломоном.

К слову, Даймон - личность, известная мастерством переобувания.

А как ставка 1% укротит инфляцию 7%, я много раз рассказывал. Ключевой фактор влияния сегодняшней инфляции - подорожавшее сырье, которое в условиях малейшего ужесточения ДКП ФРС летит камнем вниз. Буквально 2 дня назад я давал график индекса коммодити S&P
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 січ, 2022 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

Запорожье повы 27,62/2765 на 16:00
сдал по 27,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:44

Пропустил.. Почему такой рост?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:46

2021-й завершается рекордной промышленной инфяцией - 62,2%. Внутри страны без учета экспорта - 74,2%. Главная причина - увеличение стоимости энергии в 2,7 раза.

Рост цен на продукты питания является умеренным, не угрожающим пока продовольственной безопасности (+14,3). Хуже обстоят дела с товарами промежуточного потребления (+39,7%), что может привести к увеличению инфляции на розничном рынке в будущем. А вот с химией уже печаль (+52,6%), что немудрено на фоне взлета цен на газ и будет бить по аграриям в следующем маркетинговом году

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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:47

  vitaliian написав:Автор77 нельзя так безбожно деньги печатать как это делали 2 последних года. Уловка в том что на серьезное увеличение учетной ставки нбу не пойдёт, то есть обвал навеса будет резким, а не 10-20% что подарило бы еще лет 5 стабильности хотя бы па 35

продажи авто октябрь ноябрь декабрь рекордные. То что я тут 100 раз писал, цены растут и некуда людям деньги пристроить. Депозиты с их 8,5% после налогов критики не выдерживает. Наличная валюта в этом сезоне не в тренде. Почти никому не нужна. Тоже помню как она была не нужна в 2008 а долларовые цены били рекорды, не только на хрущи но и на авто, мой начальник купил б/у аккорд за 30куе!!! новый стоил чуть дороже (вроде 36) но была очередь.


Давайте по пунктам:

1.https://news.finance.ua/ua/news/-/50684 ... y-prychyny
....."відшкодування ПДВ та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на користь нерезидентів збільшили перевагу попиту на іноземну валюту над пропозицією та призвели до ослаблення курсу гривні".
https://news.finance.ua/ua/news/-/50681 ... oty-gryvni
за рахунок зростання попиту на валюту з боку великих ритейлерських мереж, що накопичили гривню на рахунках завдяки торгівлі в новорічні дні і за рахунок імпортерів енергоносіїв. У них додалося роботи – в Україну прийшов реальний сніг і морози, а значить, попит на енергоресурси тільки зростає.

2.Насчет навеса разбросанной гривны - в десятку.
Просто офигиваешь - в одну прорву,в другую прорву, вопрос какой навес там наверху соберется критический,чтоб прорвало.
Личное мнение - думаю не на 1-2 гривну "обнавесили"

3.Насчет вашего оригинального "Киев-украинский биток".
Я продолжу вся Украина - украинский биток, которому на уровне 1 доллар за 1 биток надавали по шапке клановики и не дали подняться до уровня десятки тысяч за один биток.
Это как два в одном - наш менталитет-кумовство и т.п. плюс обычная стандартная людская жадность, это и привело к извращенной экономической модели:
выкачать нац.богатств по максималке, труд ресурсам заплатить по минималке, и желательно еще через офшорку ,или оптимизацию,или банальную крышу налоговиков дырку от бублика в бюджет отдать, ну сравнительно конечно.

4.А сейчас да, как также в десятку zРадио зарядил - "долговая ловушка".

5.Понимают ли это наверху, что мы в ловушке-очевидно понимают, иначе бы не было ,
к примеру, по Укрзализнице на 2022-й ожидаемых новых поступлений в размере 12 млрд. грн. ( на секундочку - это чуть меньше пол миллиарда баксов и только по этой парафии), от повышения тарифов на перевозку руды, метала, агропродукции,
из которых на секундочку - 5 млрд. Метинвеста и ДТЕК !!!
Ну т.е. что-то разбрасывают, что то собирают.
Плохо-хорошо -вопрос философский.
Но то, что за 2 года построили дорог, сколько за предыдущие 10 лет -это факт,точнеена 40% больше зафигачили, и что новых мостов,вагонов и т.п. появится больше также факт.

6.Достаточно ли этого -ни фига не достаточно, тут надо просто менять эк. модель, и трусить всю зажравшуюся олигарх тусовку на европейские налоги.

7.Получится ли - нет не получится ,скорее всего. Метинвестовцы и ДТЕКовцы вообще озверели,после того как в прошлом году по тарифам на ж\д их потрусили на 2 млрд.грн., а в этом году -они вообще готовы проглотить каждого за то ,что посмели у них "трудовую" копейку в бюджет отобрать, а есть же еще пусть и копеечное но повышение ренты и т.п.

8.Будет склока, точнее уже идет, экономике при любых склоках не поздоровится.

9.Оцениваю потенциал падения РН в 2 раза по многим объектам,в среднем по рынку минимум на 35%, но после девальвации гривны до 30" плюс".

10.Могу ли ошибаться во мнении,понятное дело,это всего лишь личные размышления.
И лично покупаю евро по полной программе,как только появится лишняя копейка,не в ущерб отдыху в европейских странах,пару раз в год конечно.Властям пока что везет - температурные режимы зимы дотянули до середины января - на халяве в очередной раз им подсобили. Однако гнилость олигарх эк. системы подлечить бадами и зеленым чаем нельзя, тут надо только удалять больной зуб - приводить олигархическую систему в европейскую систему оплаты налогов, в т.ч. и по ренте - это по мелочевке пока что они повысили,будет больно как в Польше в 90-ее,
но эк.модель тупиковая.
Усугубляет ситуацию,что совок в Польше уже не особо сопротивлялся тогда,
а тут сопротивление офигенное будет-все эти комары,распухшие от бабок загрызут любого,кто от них пищу отодвинет.
Доказательства - вал гастеров только нарастает, несмотря на некоторые позитивные моменты в экономике в последние 2 года.
Но выхода то нет,иначе труд ресурсы вообще слиняют, с ПИИ трудно,пока напряжение есть, но потенциал страны - все еще огромен, я тут согласен с общеизвестным "эпл в гараже",жаль ,что 30 лет профукано.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 11 січ, 2022 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40.
Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.

  somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню".
Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))

Негарно наживатись на дітях.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:49

  RTC12 написав:
  zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее.

Генеральный директор JP Morgan Д.Даймон с вами не согласен.
В понедельник, появившись на CNBC, он заявил, что ФРС сможет «вдеть нитку в иглу» и предотвратить рецессионную катастрофу.
« ФРС, повышением ставки, сможет спровоцировать замедление и мы сможем увидеть снижение инфляции, но если нам повезет, он и накормит. Это замедлит ход событий, и мы получим мягкую посадку".
Даймон добавил, что «четыре увеличения на 25 базисных пунктов — это очень небольшая сумма, которую экономика очень легко поглотит. Так что не паникуйте, люди».

То есть, стратегия у них вырисовывается такая: "Два шага вперед, и один шаг назад"...

Абсолютно непонятно, как можно укротить инфляцию в 6-7% такими микроскопическими повышениями ставки...
Пройти по лезвию ножа им уже вряд ли удастся. Тут или рецессия, или инфляция...

десь краєм вуха чув, що зміна іпотечної ставки на 1% рухає ціни нерухомості в США на 4%, але це не точно (може і на 10%), так що РН це зачепить
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump написав:"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль

За підсумками року так, але Вітренко хвалиться, що "зламали" тренд й останні півроку середньодобовий видобуток зростає. Мабуть, ціна 50+ грн/м³ стимулювала :))
Нафтогаз вперше за останні роки демонструє приріст середньодобового видобутку власного газу.
«Впродовж останніх кількох років через різні причини ми спостерігали тенденцію зменшення видобутку власного газу. Але в другому півріччі цього року нам нарешті вдалося стабілізувати видобуток. І сьогодні бачимо вже позитивну тенденцію — добовий видобуток почав зростати. Це стало можливим, передусім, завдяки застосуванню нових технологій, а також підвищенню ефективності управління. Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році. Це вагомий фактор зміцнення енергетичної незалежності України та надійного забезпечення українських споживачів газом», — зазначив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
https://www.naftogaz.com/news/naftogaz- ... snogo-gazu
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