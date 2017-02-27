Додано: Вів 11 січ, 2022 17:15

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............11.01.2022..........12.01.2022дата розрахунку............10.01.2022...........11.01.2022Євро...............................31,116..................31,1722...+0.18%Долар США....................27,4998...................+0.03%После полудня доллар прибавил копейку.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.01.2022..................Курс не изменился.МКГ*............7.1206............7.1206...........Первый раз такая стабильность.Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки.Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил.Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.До обеда выросли еще на 2 копейки. После обеда рост ускорился. За час выросли на 6 копеек. Судя по небольшой прибавке официального курса относительно справочного, обороты после обеда уже были значительно ниже утренних.Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950, что на 7.5 копеек выше открытия.После 15 рост продолжился. НБУ вынужден был вмешаться, но несмотря на это еще 3.5 копейки прибавили, после чего остановились и последний час движений не было. С "полей" поступила информация о весьма приличном объеме интервенции. Картина не вполне понятна. То ли после 15 появились крупные покупатели, то ли до обеда обороты были очень высокие. Будем с нетерпением ждать информацию об объемах рынка.Закрылись котировками 27.6100 - 27.6300. За день выросли на 11 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.На официальном курсе сегодняшняя динамика скажется только завтра.В мире доллар продолжает восстанавливаться после ночного падения.Дневной график:Этот день в истории:2021 - 28.2038 (-8) -702020 - 23.9677 (0) +3542019 - 28.1538 (-12)2018 - 28.4457 (+12)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.