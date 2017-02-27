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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8829883088318832>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 139
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:04

  Patrick написав:Пропустил.. Почему такой рост?

Якби ж ми знали...
Хтось вирішив, що завтра буде дорожче і підіграв тим кому треба, щоб було дорожче. Можливо гривня яку притримали під сьогоднішні ОВДП не знадобилась і її вирішили конвертувати у долар. Інших адекватних пояснень не бачу.
Ринок ще не вийшов на повні оберти.
Ріст почався акурат після обіду.
Ріст не був спекулятивний як в минулі дні, бо вийшов НБУ.
Можливо в наступні дні дізнаємось кому саме сьогодні знадобився долар.
Цікаві дії НБУ завтра зранку.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:04

  stryzhko написав:
Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році. Це вагомий фактор зміцнення енергетичної незалежності

100 млн куб. м - це приблизно 1% річного споживання. Краще ніж нічого, але на "вагомий фактор" не тягне....
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:11

  zРадио написав:Рост цен на продукты питания является умеренным, не угрожающим пока продовольственной безопасности (+14,3).


Ага. При цьому розглядають питання введення талонів на харчі.
https://finance.bigmir.net/budget/60185 ... ony-na-edu

Все ще вважаєте що говстат адекватний ? Знайдіть такі харчові продукти, які подорожчали менше ніж на 14%.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:15

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............11.01.2022..........12.01.2022
дата розрахунку............10.01.2022...........11.01.2022
Євро...............................31,116..................31,1722...+0.18%
Долар США....................27,4998................27,5093...+0.03%
После полудня доллар прибавил копейку.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2022..................27,4992
Курс не изменился.

МКГ*............7.1206............7.1206...........0
Первый раз такая стабильность.

Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки.
Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил.
Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.

До обеда выросли еще на 2 копейки. После обеда рост ускорился. За час выросли на 6 копеек. Судя по небольшой прибавке официального курса относительно справочного, обороты после обеда уже были значительно ниже утренних.
Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950, что на 7.5 копеек выше открытия.

После 15 рост продолжился. НБУ вынужден был вмешаться, но несмотря на это еще 3.5 копейки прибавили, после чего остановились и последний час движений не было. С "полей" поступила информация о весьма приличном объеме интервенции. Картина не вполне понятна. То ли после 15 появились крупные покупатели, то ли до обеда обороты были очень высокие. Будем с нетерпением ждать информацию об объемах рынка.
Закрылись котировками 27.6100 - 27.6300. За день выросли на 11 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
На официальном курсе сегодняшняя динамика скажется только завтра.

В мире доллар продолжает восстанавливаться после ночного падения.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.2038 (-8) -70
2020 - 23.9677 (0) +354

2019 - 28.1538 (-12)
2018 - 28.4457 (+12)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:19

  zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету :oops:


Може ви не помітили - але це вже відбулося. Пацієнт помер, але конвульсії ще спостерігаються. Велике крадівництво всього призвело до того, що внутрішній виробник вже не може конкурувати, а трохи згодом - просто склеїть ласти.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:31

  akido написав:
  zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету :oops:


Може ви не помітили - але це вже відбулося. Пацієнт помер, але конвульсії ще спостерігаються. Велике крадівництво всього призвело до того, що внутрішній виробник вже не може конкурувати, а трохи згодом - просто склеїть ласти.


Я очень не люблю политизировать экономику, а у вас последние комментарии без нее не обходятся. Велике крадівництво, чи маленьке - нам достоверно неизвестно. Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней - пускать иностранных подрядчиков можно только тогда, когда без них не проведешь тендер (т.е. когда внутри страны меньше 2-х компаний, способных реализовать проект).

Что касается внутреннего производства в целом - кроме сырьевиков, оно, правда, в очень уязвимом положении. В том числе из-за неграмотных действий экономических и денежных властей. Но похороны вы устроили ему преждевременно
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:40

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 3 873 698 923,56 грн.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:42

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 11 січня 2022 року до державного бюджету
залучено 3.874 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Отдельно по заявкам (все в гривне):

  • ~3.5 мес. (105 дн.) - 0.623 млрд грн по ставке 10.95%;
  • ~1 год (371 дн.) - 0.627 млрд грн по ставке 11.90%;
  • ~1 год и 3 мес. (462 дн.) - 0.033 млрд грн по ставке 11.90%;
  • ~2 года и 1 мес. (763 дн.) - 2.062 млрд грн по ставке 12.94%;
  • ~2 года и 10 мес. (1022 дн.) - 0.412 млрд грн по ставке 12.95%;
  • ~4 года и 4 мес. (1582 дн.) - 0.117 млрд грн по ставке 13.09%.
На этой неделе ожидаются две выплаты - в среду на 0.224 млрд грн и в четверг на 186 млн долл (~5 млрд грн).
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:Самый «новый» меткомбинат в Украине построен в 1934 году. Это бывшая «Криворожсталь». С тех пор ни одного завода построено не было. И не планируется. До тех пор, пока государство не заставит собственников заводов работать по современным мировым стандартам, никакого металлургического рая в Украине не будет. От слова «совсем». И цена продукции, а значит и валютная выручка, будут зависеть не от качества продукции, а от экономии на зарплатах персонала, льготах на энергоносители и дотациях на перевозку сырья. Вот и вся экономика.

Я думаю, що Ви зря вступили в дискусію. Сувора реальність така, що не зважаючі на "шалені" 150 млн. т. запасів залізної руди в портах Китаю з початку росту вартості ЗРС запаси котунів впали в 2 рази і становлять менше 5 відсотків від всіх запасів. Це означає, що в Китаї котунів не вистачає і ситуація ще погіршиться навесні, коли знімуть обмеження на виробництво сталі. А це в свою чергу означає, що вони мають надмірні витрати коксу при його рекордній ціні 500 дол./т.

І саме наявність достатньої кількості якісної залізорудної сировини дозволяє тим же "застарілим" доменим печам Запоріжсталі мати набагато кращу економіку, аніж у китайців та ще багато у кого. І забезпечили, і забезпечать рекордні прибуток і виплати податку на прибуток.

Не на той виробничий передел диветесь.
А податковий період 10-20 лютого компенсує річний пік погашень ОВДП в 2022 і призведе до обвалу курсу долара навесні...
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:46

  zРадио написав:Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней - пускать иностранных подрядчиков можно только тогда, когда без них не проведешь тендер (т.е. когда внутри страны меньше 2-х компаний, способных реализовать проект).

А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012?
Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг).
Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...
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