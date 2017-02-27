Якби ж ми знали... Хтось вирішив, що завтра буде дорожче і підіграв тим кому треба, щоб було дорожче. Можливо гривня яку притримали під сьогоднішні ОВДП не знадобилась і її вирішили конвертувати у долар. Інших адекватних пояснень не бачу. Ринок ще не вийшов на повні оберти. Ріст почався акурат після обіду. Ріст не був спекулятивний як в минулі дні, бо вийшов НБУ. Можливо в наступні дні дізнаємось кому саме сьогодні знадобився долар. Цікаві дії НБУ завтра зранку.
Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році. Це вагомий фактор зміцнення енергетичної незалежності
100 млн куб. м - це приблизно 1% річного споживання. Краще ніж нічого, але на "вагомий фактор" не тягне....
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............11.01.2022..........12.01.2022 дата розрахунку............10.01.2022...........11.01.2022 Євро...............................31,116..................31,1722...+0.18% Долар США....................27,4998................27,5093...+0.03% После полудня доллар прибавил копейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.01.2022..................27,4992 Курс не изменился.
МКГ*............7.1206............7.1206...........0 Первый раз такая стабильность.
Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки. Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил. Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.
До обеда выросли еще на 2 копейки. После обеда рост ускорился. За час выросли на 6 копеек. Судя по небольшой прибавке официального курса относительно справочного, обороты после обеда уже были значительно ниже утренних. Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950, что на 7.5 копеек выше открытия.
После 15 рост продолжился. НБУ вынужден был вмешаться, но несмотря на это еще 3.5 копейки прибавили, после чего остановились и последний час движений не было. С "полей" поступила информация о весьма приличном объеме интервенции. Картина не вполне понятна. То ли после 15 появились крупные покупатели, то ли до обеда обороты были очень высокие. Будем с нетерпением ждать информацию об объемах рынка. Закрылись котировками 27.6100 - 27.6300. За день выросли на 11 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия. На официальном курсе сегодняшняя динамика скажется только завтра.
В мире доллар продолжает восстанавливаться после ночного падения.
Дневной график:
Этот день в истории: 2021 - 28.2038 (-8) -70 2020 - 23.9677 (0) +354
2019 - 28.1538 (-12) 2018 - 28.4457 (+12)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету
Може ви не помітили - але це вже відбулося. Пацієнт помер, але конвульсії ще спостерігаються. Велике крадівництво всього призвело до того, що внутрішній виробник вже не може конкурувати, а трохи згодом - просто склеїть ласти.
zРадио написав:Гениально! Сдать внутренний рынок импортерам с потрохами. Это уж точно не ударит по бюджету
Може ви не помітили - але це вже відбулося. Пацієнт помер, але конвульсії ще спостерігаються. Велике крадівництво всього призвело до того, що внутрішній виробник вже не може конкурувати, а трохи згодом - просто склеїть ласти.
Я очень не люблю политизировать экономику, а у вас последние комментарии без нее не обходятся. Велике крадівництво, чи маленьке - нам достоверно неизвестно. Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней - пускать иностранных подрядчиков можно только тогда, когда без них не проведешь тендер (т.е. когда внутри страны меньше 2-х компаний, способных реализовать проект).
Что касается внутреннего производства в целом - кроме сырьевиков, оно, правда, в очень уязвимом положении. В том числе из-за неграмотных действий экономических и денежных властей. Но похороны вы устроили ему преждевременно
SherLock написав:Самый «новый» меткомбинат в Украине построен в 1934 году. Это бывшая «Криворожсталь». С тех пор ни одного завода построено не было. И не планируется. До тех пор, пока государство не заставит собственников заводов работать по современным мировым стандартам, никакого металлургического рая в Украине не будет. От слова «совсем». И цена продукции, а значит и валютная выручка, будут зависеть не от качества продукции, а от экономии на зарплатах персонала, льготах на энергоносители и дотациях на перевозку сырья. Вот и вся экономика.
Я думаю, що Ви зря вступили в дискусію. Сувора реальність така, що не зважаючі на "шалені" 150 млн. т. запасів залізної руди в портах Китаю з початку росту вартості ЗРС запаси котунів впали в 2 рази і становлять менше 5 відсотків від всіх запасів. Це означає, що в Китаї котунів не вистачає і ситуація ще погіршиться навесні, коли знімуть обмеження на виробництво сталі. А це в свою чергу означає, що вони мають надмірні витрати коксу при його рекордній ціні 500 дол./т.
І саме наявність достатньої кількості якісної залізорудної сировини дозволяє тим же "застарілим" доменим печам Запоріжсталі мати набагато кращу економіку, аніж у китайців та ще багато у кого. І забезпечили, і забезпечать рекордні прибуток і виплати податку на прибуток.
Не на той виробничий передел диветесь. А податковий період 10-20 лютого компенсує річний пік погашень ОВДП в 2022 і призведе до обвалу курсу долара навесні...
zРадио написав:Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней - пускать иностранных подрядчиков можно только тогда, когда без них не проведешь тендер (т.е. когда внутри страны меньше 2-х компаний, способных реализовать проект).
А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012? Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг). Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...