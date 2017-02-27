somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40. Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.
somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню". Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))
Негарно наживатись на дітях.
Не маніпулюйте. Він одразу почав витрачати. Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35. Курс міг і обвалитися, це ж ринок. Ви що перший раз одружені?(с). По курсу. Нбу трохи продає, нічого фундаментально не змінилось, все добре. Навіть газ по 900 в Європі, літом буде максимум 400 або 500.
У гривні все буде добре, головне щоб у північного злодія не було загострення деменції.
Grey001 написав:А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012? Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг). Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...
Интересная логика - если украинский бизнес делает проект за счет внутреннего потребителя, то за чей счет его сделает иностранный? Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.
Магистраль сделает хуже Онуры (не знаю ни тех, ни других - просто использую ваши примеры)? Возможно. Потому что Онуре, пока она не выросла в компанию, способную выигрывать тендеры за границей, турецкое правительство отдавало государственные контракты, создав таким образом внутреннюю экспертизу. Именно так строится сильный национальный бизнес. И никак иначе