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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8829883088318832

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 139
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Возможно, просто сырая идея, которую Устенко поспешил сделать публичной

не совсем так...зе-команда периодически несет
https://www.youtube.com/watch?v=-rQkgzN15mU

они делают разные вбросы (иногда прямо противоположные)
потом смотрит на реакцию

это тактика промоутеров, наследие showbizza
отсутствует понятие -политик должен дорожить словом (мелят что попало и даже бравируют своей неграмотностью, как хламидия про Сковороду)

через месяц запустят опрос и скажут потом, что карточки -это потребность общественности (т.с. по просьбам трудящихся)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:50

  Ой+ написав:
  somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40.
Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.

  somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню".
Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))

Негарно наживатись на дітях.

Не маніпулюйте.
Він одразу почав витрачати.
Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35.
Курс міг і обвалитися, це ж ринок.
Ви що перший раз одружені?(с).
По курсу. Нбу трохи продає, нічого фундаментально не змінилось, все добре.
Навіть газ по 900 в Європі, літом буде максимум 400 або 500.

У гривні все буде добре, головне щоб у північного злодія не було загострення деменції.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:56

  Grey001 написав:А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012?
Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг).
Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...


Интересная логика - если украинский бизнес делает проект за счет внутреннего потребителя, то за чей счет его сделает иностранный? Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.

Магистраль сделает хуже Онуры (не знаю ни тех, ни других - просто использую ваши примеры)? Возможно. Потому что Онуре, пока она не выросла в компанию, способную выигрывать тендеры за границей, турецкое правительство отдавало государственные контракты, создав таким образом внутреннюю экспертизу. Именно так строится сильный национальный бизнес. И никак иначе
zРадио
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