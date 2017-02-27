Додано: Вів 11 січ, 2022 18:21

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для нацвалюты. За день доллар подорожал сразу на 11 копеек — с 27,50/27,52 до 27,61/27,63 гривен, а евро на 8 копеек — со стартовых 31,19/31,21 до 31,27/31,29.



Основная причина — покупки валюты крупными местными импортерами на фоне достаточно медлительной и вялой реакции Нацбанка на происходящее на торгах. «Засветились» и иностранцы, но первую скрипку все же сыграл местный бизнес.



В итоге, НБУ все же пришлось под конец сессии выйти с продажей доллара по 27,61 гривен и продать более $ 40 млн, но как только он ушел — котировки опять подтянули вверх. Если бы регулятор «не проспал» момент активного разогрева рынка и вышел хотя бы до обеда — роста котировок доллара сразу за день на 11 копеек можно было бы избежать. Девальвационные настроения на межбанке сохранились и это станет «головной болью» для Нацбанка уже завтра, так как почувствовав вкус «легких денег» спекулянты и крупные продавцы в среду продолжат игру «на повышение». В этой ситуации регулятору уже придется потратить гораздо больше средств из ЗВР, чтобы сбить ажиотаж и сгладить колебания по сравнению с тем вариантом, если бы он сегодня еще до обеда «на задушил» рост курса и успокоил рынок. НБУ явно «проспал».



Ход торгов:



Началась сессия с уровня 27,50/27,52 гривны за доллар, что было даже на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия. К 11 часам доллар даже кратковременно снизился до 27,485/27,505 гривен, но затем спрос активно начал превышать предложение и котировки быстро пошли вверх.



К 12 часам — до 27,495/27,515 гривен, к обеду — до уровня 27,515/27,535 гривен, а к 15 часам — и вовсе до 27,565/27,585 гривен.



Только перед самым закрытием торгов на ТОДе Нацбанк спохватился и вышел на торги с продажей по 27,61 гривен и продал более $ 40 млн. И затем снова ушел, давая возможность спекулянтам подтянуть котировки выше при работе уже на ТОМе. Они воспользовались ситуацией и к концу дня доллар вырос до 27,61/27,63 гривен.



Главные события 11 января на валютном рынке:



Котировки доллара выросли за день сразу на 11 копеек — до 27,61/27,63 гривен, а евро — до 31,27/31,29 гривен.



Нацбанк сегодня выходил на торги в конце дня и продал более $ 40 млн по 27,61 грн.



Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,4992 гривен, а официальный курс на 12 января 2022 года установлен на уровне 27,5093 гривен за доллар.



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:



доллар США — 27,61/27,63

евро — 31,27/31,29



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1337/1,1339.



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