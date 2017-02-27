somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40. Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.
somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню". Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))
Негарно наживатись на дітях.
Не маніпулюйте. Він одразу почав витрачати. Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35. Курс міг і обвалитися, це ж ринок. Ви що перший раз одружені?(с). По курсу. Нбу трохи продає, нічого фундаментально не змінилось, все добре. Навіть газ по 900 в Європі, літом буде максимум 400 або 500.
У гривні все буде добре, головне щоб у північного злодія не було загострення деменції.
Grey001 написав:А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012? Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг). Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...
Интересная логика - если украинский бизнес делает проект за счет внутреннего потребителя, то за чей счет его сделает иностранный? Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.
Магистраль сделает хуже Онуры (не знаю ни тех, ни других - просто использую ваши примеры)? Возможно. Потому что Онуре, пока она не выросла в компанию, способную выигрывать тендеры за границей, турецкое правительство отдавало государственные контракты, создав таким образом внутреннюю экспертизу. Именно так строится сильный национальный бизнес. И никак иначе
Вторник на валютном рынке прошел неудачно для нацвалюты. За день доллар подорожал сразу на 11 копеек — с 27,50/27,52 до 27,61/27,63 гривен, а евро на 8 копеек — со стартовых 31,19/31,21 до 31,27/31,29.
Основная причина — покупки валюты крупными местными импортерами на фоне достаточно медлительной и вялой реакции Нацбанка на происходящее на торгах. «Засветились» и иностранцы, но первую скрипку все же сыграл местный бизнес.
В итоге, НБУ все же пришлось под конец сессии выйти с продажей доллара по 27,61 гривен и продать более $ 40 млн, но как только он ушел — котировки опять подтянули вверх. Если бы регулятор «не проспал» момент активного разогрева рынка и вышел хотя бы до обеда — роста котировок доллара сразу за день на 11 копеек можно было бы избежать. Девальвационные настроения на межбанке сохранились и это станет «головной болью» для Нацбанка уже завтра, так как почувствовав вкус «легких денег» спекулянты и крупные продавцы в среду продолжат игру «на повышение». В этой ситуации регулятору уже придется потратить гораздо больше средств из ЗВР, чтобы сбить ажиотаж и сгладить колебания по сравнению с тем вариантом, если бы он сегодня еще до обеда «на задушил» рост курса и успокоил рынок. НБУ явно «проспал».
Ход торгов:
Началась сессия с уровня 27,50/27,52 гривны за доллар, что было даже на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия. К 11 часам доллар даже кратковременно снизился до 27,485/27,505 гривен, но затем спрос активно начал превышать предложение и котировки быстро пошли вверх.
К 12 часам — до 27,495/27,515 гривен, к обеду — до уровня 27,515/27,535 гривен, а к 15 часам — и вовсе до 27,565/27,585 гривен.
Только перед самым закрытием торгов на ТОДе Нацбанк спохватился и вышел на торги с продажей по 27,61 гривен и продал более $ 40 млн. И затем снова ушел, давая возможность спекулянтам подтянуть котировки выше при работе уже на ТОМе. Они воспользовались ситуацией и к концу дня доллар вырос до 27,61/27,63 гривен.
Главные события 11 января на валютном рынке:
Котировки доллара выросли за день сразу на 11 копеек — до 27,61/27,63 гривен, а евро — до 31,27/31,29 гривен.
Нацбанк сегодня выходил на торги в конце дня и продал более $ 40 млн по 27,61 грн.
Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,4992 гривен, а официальный курс на 12 января 2022 года установлен на уровне 27,5093 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,61/27,63 евро — 31,27/31,29
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1337/1,1339.
Еще бы. Из 68 млрд долларов экспорта в 2021-м 21 млрд пришелся на металлургическое сырье и полуфабрикат, 19 - на зерновые и масличные культуры. итого 40. Адепты крепкой гривны не стесняясь называют кукурузу новой нефтью, а машиностроение - отсталой в сравнении с растениеводством моделью экономики.
Так что все признаки на лицо. Для сегодняшних Нидерландов голландская болезнь - давняя почти забытая история. Это лечится, если пересилить эго и принять неприятный диагноз...
нефть тоже вверх $83.50 brent чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение
скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?
У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых. И речь идет не только об оккупационных контингентах, но также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны. Все это отвлекает от Украины и сужает военно-технические возможности России и ее армии. Это не означает, что агрессивные планы против нашей страны отложены в сторону. Скорее Москва перейдет к другим формам давления на Киев. https://cripo.com.ua/events/rossijskaya ... shayutsya/