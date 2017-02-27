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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8830883188328833>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 140
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
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Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Возможно, просто сырая идея, которую Устенко поспешил сделать публичной

не совсем так...зе-команда периодически несет
https://www.youtube.com/watch?v=-rQkgzN15mU

они делают разные вбросы (иногда прямо противоположные)
потом смотрит на реакцию

это тактика промоутеров, наследие showbizza
отсутствует понятие -политик должен дорожить словом (мелят что попало и даже бравируют своей неграмотностью, как хламидия про Сковороду)

через месяц запустят опрос и скажут потом, что карточки -это потребность общественности (т.с. по просьбам трудящихся)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:50

  Ой+ написав:
  somilitark написав:Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40.
Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.

  somilitark написав:А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню".
Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))

Негарно наживатись на дітях.

Не маніпулюйте.
Він одразу почав витрачати.
Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35.
Курс міг і обвалитися, це ж ринок.
Ви що перший раз одружені?(с).
По курсу. Нбу трохи продає, нічого фундаментально не змінилось, все добре.
Навіть газ по 900 в Європі, літом буде максимум 400 або 500.

У гривні все буде добре, головне щоб у північного злодія не було загострення деменції.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:56

  Grey001 написав:А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012?
Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг).
Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...


Интересная логика - если украинский бизнес делает проект за счет внутреннего потребителя, то за чей счет его сделает иностранный? Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.

Магистраль сделает хуже Онуры (не знаю ни тех, ни других - просто использую ваши примеры)? Возможно. Потому что Онуре, пока она не выросла в компанию, способную выигрывать тендеры за границей, турецкое правительство отдавало государственные контракты, создав таким образом внутреннюю экспертизу. Именно так строится сильный национальный бизнес. И никак иначе
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:11

євро піддало газу

EURUSD вверх
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:21

Межбанк: курс доллара и евро стремительно пошел вверх

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для нацвалюты. За день доллар подорожал сразу на 11 копеек — с 27,50/27,52 до 27,61/27,63 гривен, а евро на 8 копеек — со стартовых 31,19/31,21 до 31,27/31,29.

Основная причина — покупки валюты крупными местными импортерами на фоне достаточно медлительной и вялой реакции Нацбанка на происходящее на торгах. «Засветились» и иностранцы, но первую скрипку все же сыграл местный бизнес.

В итоге, НБУ все же пришлось под конец сессии выйти с продажей доллара по 27,61 гривен и продать более $ 40 млн, но как только он ушел — котировки опять подтянули вверх. Если бы регулятор «не проспал» момент активного разогрева рынка и вышел хотя бы до обеда — роста котировок доллара сразу за день на 11 копеек можно было бы избежать. Девальвационные настроения на межбанке сохранились и это станет «головной болью» для Нацбанка уже завтра, так как почувствовав вкус «легких денег» спекулянты и крупные продавцы в среду продолжат игру «на повышение». В этой ситуации регулятору уже придется потратить гораздо больше средств из ЗВР, чтобы сбить ажиотаж и сгладить колебания по сравнению с тем вариантом, если бы он сегодня еще до обеда «на задушил» рост курса и успокоил рынок. НБУ явно «проспал».

Ход торгов:

Началась сессия с уровня 27,50/27,52 гривны за доллар, что было даже на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия. К 11 часам доллар даже кратковременно снизился до 27,485/27,505 гривен, но затем спрос активно начал превышать предложение и котировки быстро пошли вверх.

К 12 часам — до 27,495/27,515 гривен, к обеду — до уровня 27,515/27,535 гривен, а к 15 часам — и вовсе до 27,565/27,585 гривен.

Только перед самым закрытием торгов на ТОДе Нацбанк спохватился и вышел на торги с продажей по 27,61 гривен и продал более $ 40 млн. И затем снова ушел, давая возможность спекулянтам подтянуть котировки выше при работе уже на ТОМе. Они воспользовались ситуацией и к концу дня доллар вырос до 27,61/27,63 гривен.

Главные события 11 января на валютном рынке:

Котировки доллара выросли за день сразу на 11 копеек — до 27,61/27,63 гривен, а евро — до 31,27/31,29 гривен.

Нацбанк сегодня выходил на торги в конце дня и продал более $ 40 млн по 27,61 грн.

Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,4992 гривен, а официальный курс на 12 января 2022 года установлен на уровне 27,5093 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,61/27,63
евро — 31,27/31,29

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1337/1,1339.

Finance/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.

Так это же хорошо? У нас переизбыток денег (в частности и валюты), поэтому ревал убьет оставшихся производителей.
Можно уже считать что у Украины Голландская болезнь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D1%8C
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:36

  flyman написав:EURUSD вверх

нефть тоже вверх
$83.50 brent
чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35.

А для чого бігати по району?
Альфа онлайн давала 27,42 вчора, сьогодні купляє по 27,54.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:56

  BIGor написав:
  zРадио написав:Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.

Так это же хорошо? У нас переизбыток денег (в частности и валюты), поэтому ревал убьет оставшихся производителей.
Можно уже считать что у Украины Голландская болезнь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D1%8C


Еще бы. Из 68 млрд долларов экспорта в 2021-м 21 млрд пришелся на металлургическое сырье и полуфабрикат, 19 - на зерновые и масличные культуры. итого 40. Адепты крепкой гривны не стесняясь называют кукурузу новой нефтью, а машиностроение - отсталой в сравнении с растениеводством моделью экономики.

Так что все признаки на лицо. Для сегодняшних Нидерландов голландская болезнь - давняя почти забытая история. Это лечится, если пересилить эго и принять неприятный диагноз...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:08

  Zebra написав:
  flyman написав:EURUSD вверх

нефть тоже вверх
$83.50 brent
чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение


скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?

У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых. И речь идет не только об оккупационных контингентах, но также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны. Все это отвлекает от Украины и сужает военно-технические возможности России и ее армии. Это не означает, что агрессивные планы против нашей страны отложены в сторону. Скорее Москва перейдет к другим формам давления на Киев.
https://cripo.com.ua/events/rossijskaya ... shayutsya/
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