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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8830883188328833

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 140
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
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6
Нерухомість
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11
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Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:09

  zРадио написав:Я очень не люблю политизировать экономику,

Політизація тут ні до чого. Крадівництво - чиста економіка.

  zРадио написав:Велике крадівництво, чи маленьке - нам достоверно неизвестно.

Ну я згоден, звісно - 1% від ВВП - це може здаватися великою сумою чи маленькою - в залежності від того які крадіжки ми вважаємо прийнятними.

  zРадио написав:Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней -

Цікаво, якщо у вашій фірмі менеджер забамбить інфраструктурне будівництво, але кошторис вам підсуне в 2 рази більший ніж ринковий - ви будет перейматися лише питанням чи варто давати підряд іноземцям ?

  zРадио написав:Что касается внутреннего производства в целом - кроме сырьевиков, оно, правда, в очень уязвимом положении. В том числе из-за неграмотных действий экономических и денежных властей. Но похороны вы устроили ему преждевременно

Побачимо. Може таки прилетить раптово якийсь чарівник та розрулить ситуацію .... Лазар воскресне ....
Востаннє редагувалось akido в Вів 11 січ, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:13

  jump написав:также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны.


Перший раз чую що окупанту треба укріплювати кордон з окупованою територією. Наведіть приклади коли це траплялося будь ласка.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:16

  prodigy написав:через месяц запустят опрос и скажут потом, что карточки -это потребность общественности (т.с. по просьбам трудящихся)

Ну треба визнати що нарід з ентузіазмом сприйняв ідею. Тільки й розмов як поділити шкуру (закреслено) використовувати талони.
akido
 
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