zРадио написав:
Я очень не люблю политизировать экономику,
Політизація тут ні до чого. Крадівництво - чиста економіка.
zРадио написав:
Велике крадівництво, чи маленьке - нам достоверно неизвестно.
Ну я згоден, звісно - 1% від ВВП - це може здаватися великою сумою чи маленькою - в залежності від того які крадіжки ми вважаємо прийнятними.
zРадио написав:
Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней -
Цікаво, якщо у вашій фірмі менеджер забамбить інфраструктурне будівництво, але кошторис вам підсуне в 2 рази більший ніж ринковий - ви будет перейматися лише питанням чи варто давати підряд іноземцям ?
zРадио написав:
Что касается внутреннего производства в целом - кроме сырьевиков, оно, правда, в очень уязвимом положении. В том числе из-за неграмотных действий экономических и денежных властей. Но похороны вы устроили ему преждевременно
Побачимо. Може таки прилетить раптово якийсь чарівник та розрулить ситуацію .... Лазар воскресне ....