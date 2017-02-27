zРадио написав:Я очень не люблю политизировать экономику,
Політизація тут ні до чого. Крадівництво - чиста економіка.
zРадио написав:Велике крадівництво, чи маленьке - нам достоверно неизвестно.
Ну я згоден, звісно - 1% від ВВП - це може здаватися великою сумою чи маленькою - в залежності від того які крадіжки ми вважаємо прийнятними.
zРадио написав:Саму программу инфраструктурного строительства я приветствую. Для экономики это полезно. Единственная претензия у меня к ней -
Цікаво, якщо у вашій фірмі менеджер забамбить інфраструктурне будівництво, але кошторис вам підсуне в 2 рази більший ніж ринковий - ви будет перейматися лише питанням чи варто давати підряд іноземцям ?
zРадио написав:Что касается внутреннего производства в целом - кроме сырьевиков, оно, правда, в очень уязвимом положении. В том числе из-за неграмотных действий экономических и денежных властей. Но похороны вы устроили ему преждевременно
Побачимо. Може таки прилетить раптово якийсь чарівник та розрулить ситуацію .... Лазар воскресне ....
Востаннє редагувалось akido в Вів 11 січ, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Причому на районі не далеко від будинка в нас обмінка давала по 35.
А для чого бігати по району? Альфа онлайн давала 27,42 вчора, сьогодні купляє по 27,54.
А що онлайн можна здати готівкові 200 доларів і одразу покласти гривню до кишені? Я не знав. Я бачу які тут всі багаті, але за 4 гривні в полі горобця заганяють Це тема яку слід пам'ятати більше ніж 5 хвилин? І мусолити її? Ви краще скажіть, що робити далі? Я вже хочу свої декілька доларів здати і залишитись без у.о. гарна ціна на сьогодні, літом точно буде дешевше, я хочу теж заробити на цій істериці і балу обвалістів
somilitark написав:А що онлайн можна здати готівкові 200 доларів і одразу покласти гривню до кишені? Я не знав. Я бачу які тут всі багаті, але за 4 гривні в полі горобця заганяють Це тема яку слід пам'ятати більше ніж 5 хвилин? І мусолити її? Ви краще скажіть, що робити далі? Я вже хочу свої декілька доларів здати і залишитись без у.о. гарна ціна на сьогодні, літом точно буде дешевше, я хочу теж заробити на цій істериці і балу обвалістів
Я не бахвалився статками. Але цивілізовані люди мають налягати на банківські просунутіші продукти, ніж засмальцьовані папірці. Тому долари бажано також мати у банківській системі, безготівко їх здавати і безготівково витрачати, ще і кешбеком доганятись. А що далі складне питання. Особисто я думаю, що рано чи пізніше мали би таритись газом і для цього гривня не дуже придатна. А заодно і борошном, придатним для їжі людьми і всім іншим, чого зараз різко поменшає в силу ж таки підрослих цін на енергію і т.д. Щось подібне переживали в нульових роках, коли якось так зарплата у валютному еквіваленті у пересічних зросла раз в 10 у порівнянні з кінцем 90-их. І в мене тоді також виникала думка, чи то так взували в 90-ті, чи то незаслужено добре стало в першій половині 2008 р.?
............."Вообще интересно что цена газа у нас для населения ( без транспортировки ) - $350 за 1000 кубов . в сша на споте $80 примерно ( сейчас ) , для населения это раза в два дороже ... мы добываем газ сами в приличных объемах ... ситуация напоминает мне ситуацию с рекетом . спустя некоторое время рекетиры осознали что проще держать рынки , и включать "сбор" в стоимость местового ... по эл энергии . она выходит с атомных станций по 15 копеек . доходит до населения по 1.68 , для предприятий в 2 раза дороже . Понятно подмешивается по пути зеленая энергетика по 5 грн , тепловые станции . НО , явно не бьется порядок цифр . И пора изучать как так случается - куда уходят бабки ....."
острота мысли никуда не делась, нам бы тут он пригодился Таки "явно не бьется порядок цифр".
Добавлю -во всем.
Вот еще он ссылку дает: https://www.ixbt.com/news/2022/01/03/ve ... AMQcARfYGM .......вопрос о сроке наступления следующей рецессии, на что Маск ответил так: «Прогнозировать макроэкономику, мягко говоря, непросто. Я нутром чую, что это произойдет примерно весной или летом 2022 года, но не позже 2023 года»Получается, что до следующего экономического кризиса осталось совсем ничего, если, конечно же, чутье Маска его не подводит. Надо сказать, что многие аналитики давно прогнозировали схлопывание пузырей на фондовом рынке, которые накачивались дешевыми долларами из-за политики количественного смягчения, принятой рядом центробанков мира. Примерно та же природа и сильного роста криптовалют за последнее время. В результате кризиса акции многих компаний сильно упадут, а некоторые и вовсе могут не пережить его.....