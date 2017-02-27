Додано: Вів 11 січ, 2022 20:35

Alyak -жив здоров,если что, думает,пишет,ошибается,и не ошибается,ну так как мы все в принципе................"Вообще интересно что цена газа у нас для населения ( без транспортировки ) - $350 за 1000 кубов .в сша на споте $80 примерно ( сейчас ) , для населения это раза в два дороже ...мы добываем газ сами в приличных объемах ...ситуация напоминает мне ситуацию с рекетом . спустя некоторое время рекетиры осознали что проще держать рынки , и включать "сбор" в стоимость местового ...по эл энергии . она выходит с атомных станций по 15 копеек . доходит до населения по 1.68 , для предприятий в 2 раза дороже . Понятно подмешивается по пути зеленая энергетика по 5 грн , тепловые станции .НО , явно не бьется порядок цифр . И пора изучать как так случается - куда уходят бабки ....."острота мысли никуда не делась, нам бы тут он пригодилсяТаки "явно не бьется порядок цифр".Добавлю -во всем.Вот еще он ссылку дает:.......вопрос о сроке наступления следующей рецессии, на что Маск ответил так: «Прогнозировать макроэкономику, мягко говоря, непросто. Я нутром чую, что это произойдет примерно весной или летом 2022 года, но не позже 2023 года»Получается, что до следующего экономического кризиса осталось совсем ничего, если, конечно же, чутье Маска его не подводит. Надо сказать, что многие аналитики давно прогнозировали схлопывание пузырей на фондовом рынке, которые накачивались дешевыми долларами из-за политики количественного смягчения, принятой рядом центробанков мира. Примерно та же природа и сильного роста криптовалют за последнее время. В результате кризиса акции многих компаний сильно упадут, а некоторые и вовсе могут не пережить его.....