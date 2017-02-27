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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8831883288338834

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 140
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
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11
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:07

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення

Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:09

  akido написав:
  Xenon написав:Какие 27
На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости)
Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100

Для того щоб стало 50-10-200 має відбутися подія(події) які призведуть до стрімкого відтоку валюти:
- катастрофічне падіння експорту - не передбачається у короткостроковій перспективі
- катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть
- втеча інвестицій - тікати нема чому, навіть в ОВДП доля іноземнців мізерна
- панічне скуповування валюти нарідом - нема палива для цього, інфляція з'їдає зайві гроші
- спекуляції фінустанов - малоймовірно, але якщо, то придушать
- проблеми з виплатою зовнішнього боргу - не спостерігаються

В цілому усьо зашибісь - за рахунок втрати останього піввареника та подальшого зубожіння мудрого наріда, курс буде утримуватися до весни..

Хто зна, хто зна… До весни ще ой як далеко!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:Досягнули найвищої точки розвитку - ностальгічний ентузіазм минулого, повернення талонів на їжу 90-х.

Простите, Вы прочитали что-то об этом проекте, кроме громких заголовков?

Планируемые талоны имеют 2 существенных отличия от тех, что были в 90-х:
1. Те талоны были разрешением на покупку дефицитной еды за деньги, коих было больше, чем еды. Планируемые талоны будут деньгами для нуждающихся, которые могут быть потрачены только на еду. Это социальная помощь, а не средство распределения.
2. Те талоны были бумажными и получали их все. Для получения помощи в виде планируемых талонов нуждающийся должен быть достаточно богат, чтобы иметь смартфон. Он также должен уметь им пользоваться, что доступно не для всех пенсионеров, которые являются наиболее нуждающимися.

Вот текст о том, аналог чего планируется без громкого заголовка: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPnYHfsar1AhUqlosKHW0uCMMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2&usg=AOvVaw0Fecmh2ugen5dFKlRl7QL7
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 11 січ, 2022 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:10

  Zebra написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.

Тут ти зьобра був правий! Ракету вже викотили! Прогрівають двигуни!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!

Я за рік на бетоні заробив 30% в доларі. Зрозумів, що мені пофіг на цей підскок.
А фішка Подвійної вершини, що може бути третя, може бути "голова та плечі" (друге плече під час спалаху Омікрону, наприклад) але потім все одно донизу.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:17

  Qwerty написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення

Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!

Зігріє [душу] кожного "вечора". :idea:

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P.S. НБУ продав сьогодні орієнтовно $ 50 млн.
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