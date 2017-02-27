Xenon написав:Какие 27 На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости) Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
Для того щоб стало 50-10-200 має відбутися подія(події) які призведуть до стрімкого відтоку валюти: - катастрофічне падіння експорту - не передбачається у короткостроковій перспективі - катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть - втеча інвестицій - тікати нема чому, навіть в ОВДП доля іноземнців мізерна - панічне скуповування валюти нарідом - нема палива для цього, інфляція з'їдає зайві гроші - спекуляції фінустанов - малоймовірно, але якщо, то придушать - проблеми з виплатою зовнішнього боргу - не спостерігаються
В цілому усьо зашибісь - за рахунок втрати останього піввареника та подальшого зубожіння мудрого наріда, курс буде утримуватися до весни..
Прораб написав:Досягнули найвищої точки розвитку - ностальгічний ентузіазм минулого, повернення талонів на їжу 90-х.
Простите, Вы прочитали что-то об этом проекте, кроме громких заголовков?
Планируемые талоны имеют 2 существенных отличия от тех, что были в 90-х: 1. Те талоны были разрешением на покупку дефицитной еды за деньги, коих было больше, чем еды. Планируемые талоны будут деньгами для нуждающихся, которые могут быть потрачены только на еду. Это социальная помощь, а не средство распределения. 2. Те талоны были бумажными и получали их все. Для получения помощи в виде планируемых талонов нуждающийся должен быть достаточно богат, чтобы иметь смартфон. Он также должен уметь им пользоваться, что доступно не для всех пенсионеров, которые являются наиболее нуждающимися.
Qwerty написав:Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!
Я за рік на бетоні заробив 30% в доларі. Зрозумів, що мені пофіг на цей підскок. А фішка Подвійної вершини, що може бути третя, може бути "голова та плечі" (друге плече під час спалаху Омікрону, наприклад) але потім все одно донизу.