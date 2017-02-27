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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8832883388348835>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 140
Гривня
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Долар
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Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прораб
Планируемые талоны имеют 2 существенных отличия от тех, что были в 90-х:
1. Те талоны были разрешением на покупку дефицитной еды за деньги, коих было больше, чем еды. Планируемые талоны будут деньгами для нуждающихся, которые могут быть потрачены только на еду. Это социальная помощь, а не средство распределения.
2. Те талоны были бумажными и получали их все. Для получения помощи в виде планируемых талонов нуждающийся должен быть достаточно богат, чтобы иметь смартфон. Он также должен уметь им пользоваться, что доступно не для всех пенсионеров, которые являются наиболее нуждающимися.

Вот текст о том, аналог чего планируется без громкого заголовка: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPnYHfsar1AhUqlosKHW0uCMMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2&usg=AOvVaw0Fecmh2ugen5dFKlRl7QL7
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 11 січ, 2022 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:10

  Zebra написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.

Тут ти зьобра був правий! Ракету вже викотили! Прогрівають двигуни!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!

Я за рік на бетоні заробив 30% в доларі. Зрозумів, що мені пофіг на цей підскок.
А фішка Подвійної вершини, що може бути третя, може бути "голова та плечі" (друге плече під час спалаху Омікрону, наприклад) але потім все одно донизу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:17

  Qwerty написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення

Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!

Зігріє [душу] кожного "вечора". :idea:

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P.S. НБУ продав сьогодні орієнтовно $ 50 млн.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:35

  matroSkin написав:вони вже там згортаються (публічно) і кудись поспішають
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/11/7320073/
головне, щоб аеродромом не промазали і прибули у свої ППД, а не сюди: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/11/7320076/
чи сюди: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/11/7320048/
Взагалі, усі новини - післяобідні, може і на МБ хтось стрічку погортав...

Україна зараз просто розмінна монета у переговорах США та Мордору.
Ось https://mind.ua/news/20235008-rosiya-pe ... ordonu-nyt
Якщо їм повірити, то тепла погода наше все. І в питаннях війни і в питаннях споживання газу.

Я одного не можу зрозуміти.
Для чого нападати на суверенну країну в географічному центрі Європи? Які довгострокові дивіденди це принесе? Набагато більше вигоди від брязкання зброєю на кордоні та торгів навколо цього процесу. Хіба союз цим не займався на постійній основі?
Але гривню буде штормити в будь-якому випадку. Вся надія на НБУ та їхню професійну роботу. Ось для прикладу думка професіонала
https://www.facebook.com/olena.bilan/po ... 6883393744
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хіба союз цим не займався на постійній основі?
во главе Союза были люди, которые реально пережили войну. Они понимали грань дозволенного.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:49

  sailed написав:
  jump написав:
  Zebra написав:нефть тоже вверх
$83.50 brent
чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение


скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?

У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых.

Здається ви взагалі не зрозуміли що відбулось в Казахстані.

Что же произошло в Казахстане на самом деле?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:54

  Niro написав:zРадио
Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).
Сумніше, те, що цим всякі корупціонери й зрадники як зеля мають буфер бо уже був би долар 30 а то й більше, і можливо дауни перестали б вірити у казки зебобів.
А так, курс стабільний, розруха продовжується; дауни, що голосували за зелю радіють...

Розруха вона в головах! І Зеля тут ні до чого! До себе треба з таким підходом як до Зелі і все набагато спроститься! А до себе мало хто хоче претензії видвигати!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:14

  Realist написав:Набагато більше вигоди від брязкання зброєю на кордоні та торгів навколо цього процесу.

Realist, деяка політична напруженість дозволяє керувати не лише валютними курсами, але й світовими цінами на окремі види продукції.

Наприклад, події у Казахстані, який добуває 40% урану у світі, підтримують світову ціну на цей метал:
https://www.profinance.ru/news/2022/01/ ... stane.html

Разом з тим, напруженість у відносинах між Україною і Росією, які належать до провідних виробників пшениці у світі та експортують її переважно через чорноморські порти, дозволяє підвищити світову ціну на цей товар:
https://ru.investing.com/analysis/article-200289275
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:30

  Denik написав:
  Qwerty написав:Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!

Я за рік на бетоні заробив 30% в доларі.

Об'єкт зданий в експлуатацію?
Zebra
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