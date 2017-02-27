Прораб Планируемые талоны имеют 2 существенных отличия от тех, что были в 90-х: 1. Те талоны были разрешением на покупку дефицитной еды за деньги, коих было больше, чем еды. Планируемые талоны будут деньгами для нуждающихся, которые могут быть потрачены только на еду. Это социальная помощь, а не средство распределения. 2. Те талоны были бумажными и получали их все. Для получения помощи в виде планируемых талонов нуждающийся должен быть достаточно богат, чтобы иметь смартфон. Он также должен уметь им пользоваться, что доступно не для всех пенсионеров, которые являются наиболее нуждающимися.
Qwerty написав:Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!
Я за рік на бетоні заробив 30% в доларі. Зрозумів, що мені пофіг на цей підскок. А фішка Подвійної вершини, що може бути третя, може бути "голова та плечі" (друге плече під час спалаху Омікрону, наприклад) але потім все одно донизу.
Я одного не можу зрозуміти. Для чого нападати на суверенну країну в географічному центрі Європи? Які довгострокові дивіденди це принесе? Набагато більше вигоди від брязкання зброєю на кордоні та торгів навколо цього процесу. Хіба союз цим не займався на постійній основі? Але гривню буде штормити в будь-якому випадку. Вся надія на НБУ та їхню професійну роботу. Ось для прикладу думка професіонала https://www.facebook.com/olena.bilan/po ... 6883393744
Niro написав:zРадио Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар). Сумніше, те, що цим всякі корупціонери й зрадники як зеля мають буфер бо уже був би долар 30 а то й більше, і можливо дауни перестали б вірити у казки зебобів. А так, курс стабільний, розруха продовжується; дауни, що голосували за зелю радіють...
Розруха вона в головах! І Зеля тут ні до чого! До себе треба з таким підходом як до Зелі і все набагато спроститься! А до себе мало хто хоче претензії видвигати!
Разом з тим, напруженість у відносинах між Україною і Росією, які належать до провідних виробників пшениці у світі та експортують її переважно через чорноморські порти, дозволяє підвищити світову ціну на цей товар: https://ru.investing.com/analysis/article-200289275