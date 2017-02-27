Навзаєм, Вольдемар! І тобі всього найкращого, навіть зважаючи на те, що курс, який ти очікував через декілька років, вже сьогодні у вікнах обмінників! Ну, нічого тримайся до весни, а там купиш долари по 32 чи 33…
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 23:33
Навзаєм, Вольдемар! І тобі всього найкращого, навіть зважаючи на те, що курс, який ти очікував через декілька років, вже сьогодні у вікнах обмінників! Ну, нічого тримайся до весни, а там купиш долари по 32 чи 33…
Додано: Вів 11 січ, 2022 23:54
Сьогодні вже кінець 27 грудня! Де традиційний ріст, який ви нам обіцяли?! Щось з продаванами не так?[/quote]
Скорее покупателей нет, продаваны готовы лить по 28 хоть завтра, но недорожающий доллар никому не нужен. Наконец то это поняли нужные люди, с целью выкупить у населения максимум перед девалом они наводнили долларом все ларьки, чем сделали его никомуненужным. Помню летом 2008 в крыму носом крутили не хотели брать доллары, тогда была популярной страшилка, что доллар будет падать, каждая бабка её знала. И покупателя с долларами почти посылали а фубли брали охотно даже в маршрутках.[/quote]
Слушна думка! Щось підказує, що ми на старті… Думаю 28 буде на протязі пари днів…
|