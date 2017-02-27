RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8832883388348835

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 140
Гривня
11%
15
Долар
58%
81
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
3%
4
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:33

  somilitark написав:Добрий ранок усім, з Різдвом Христовим.
Нехай усі чорти і антихристи виздихають, Україна відновить усі свої втрачені тимчасово окуповані території. Все у всіх буде добре.
Ну і сталих прибутків не зважаючи на примхливість валют. Успіхів усім!

Навзаєм, Вольдемар! І тобі всього найкращого, навіть зважаючи на те, що курс, який ти очікував через декілька років, вже сьогодні у вікнах обмінників! Ну, нічого тримайся до весни, а там купиш долари по 32 чи 33…
Qwerty
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 25.02.15
Подякував: 336 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:54

  vitaliian написав:
  Qwerty написав:Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".


Чужой против Хищника.
Традиционно курс падает до 25 декабря, когда народ гребет подарки и товары по новогодним скидкам, а потом с 25-26-го растет, когда продаваны конвертят выручку в валюту.
Вечерний МБ дохромал до отметки 26,5450.
Завтра опять будет интересно, не переключайтесь!

Сьогодні вже кінець 27 грудня! Де традиційний ріст, який ви нам обіцяли?! Щось з продаванами не так?[/quote]
Скорее покупателей нет, продаваны готовы лить по 28 хоть завтра, но недорожающий доллар никому не нужен. Наконец то это поняли нужные люди, с целью выкупить у населения максимум перед девалом они наводнили долларом все ларьки, чем сделали его никомуненужным. Помню летом 2008 в крыму носом крутили не хотели брать доллары, тогда была популярной страшилка, что доллар будет падать, каждая бабка её знала. И покупателя с долларами почти посылали а фубли брали охотно даже в маршрутках.[/quote]
Слушна думка! Щось підказує, що ми на старті… Думаю 28 буде на протязі пари днів…
Qwerty
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 25.02.15
Подякував: 336 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:03

  jump написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:EURUSD вверх

нефть тоже вверх
$83.50 brent
чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение


скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?

У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых. И речь идет не только об оккупационных контингентах, но также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны. Все это отвлекает от Украины и сужает военно-технические возможности России и ее армии. Это не означает, что агрессивные планы против нашей страны отложены в сторону. Скорее Москва перейдет к другим формам давления на Киев.
https://cripo.com.ua/events/rossijskaya ... shayutsya/

не забуваєм про талібів, бо щось притихли з ними, думаю що не без них там
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:06

  Investor_K написав:Дорожче буде?

так
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8832883388348835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2950, 2951, 2952
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29516 17989370
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 23:40
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 138, 139, 140
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1396 5376399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 23:35
Автор77
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7919 17273567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 17:53
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2452)
12.01.2022 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.