somilitark написав:Добрий ранок усім, з Різдвом Христовим. Нехай усі чорти і антихристи виздихають, Україна відновить усі свої втрачені тимчасово окуповані території. Все у всіх буде добре. Ну і сталих прибутків не зважаючи на примхливість валют. Успіхів усім!
Навзаєм, Вольдемар! І тобі всього найкращого, навіть зважаючи на те, що курс, який ти очікував через декілька років, вже сьогодні у вікнах обмінників! Ну, нічого тримайся до весни, а там купиш долари по 32 чи 33…
Qwerty написав:Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".
Чужой против Хищника. Традиционно курс падает до 25 декабря, когда народ гребет подарки и товары по новогодним скидкам, а потом с 25-26-го растет, когда продаваны конвертят выручку в валюту. Вечерний МБ дохромал до отметки 26,5450. Завтра опять будет интересно, не переключайтесь!
Сьогодні вже кінець 27 грудня! Де традиційний ріст, який ви нам обіцяли?! Щось з продаванами не так?[/quote] Скорее покупателей нет, продаваны готовы лить по 28 хоть завтра, но недорожающий доллар никому не нужен. Наконец то это поняли нужные люди, с целью выкупить у населения максимум перед девалом они наводнили долларом все ларьки, чем сделали его никомуненужным. Помню летом 2008 в крыму носом крутили не хотели брать доллары, тогда была популярной страшилка, что доллар будет падать, каждая бабка её знала. И покупателя с долларами почти посылали а фубли брали охотно даже в маршрутках.[/quote] Слушна думка! Щось підказує, що ми на старті… Думаю 28 буде на протязі пари днів…
нефть тоже вверх $83.50 brent чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение
скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?
У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых. И речь идет не только об оккупационных контингентах, но также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны. Все это отвлекает от Украины и сужает военно-технические возможности России и ее армии. Это не означает, что агрессивные планы против нашей страны отложены в сторону. Скорее Москва перейдет к другим формам давления на Киев. https://cripo.com.ua/events/rossijskaya ... shayutsya/
не забуваєм про талібів, бо щось притихли з ними, думаю що не без них там