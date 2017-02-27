somilitark написав:Добрий ранок усім, з Різдвом Христовим. Нехай усі чорти і антихристи виздихають, Україна відновить усі свої втрачені тимчасово окуповані території. Все у всіх буде добре. Ну і сталих прибутків не зважаючи на примхливість валют. Успіхів усім!
Навзаєм, Вольдемар! І тобі всього найкращого, навіть зважаючи на те, що курс, який ти очікував через декілька років, вже сьогодні у вікнах обмінників! Ну, нічого тримайся до весни, а там купиш долари по 32 чи 33…
Qwerty написав:Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".
Чужой против Хищника. Традиционно курс падает до 25 декабря, когда народ гребет подарки и товары по новогодним скидкам, а потом с 25-26-го растет, когда продаваны конвертят выручку в валюту. Вечерний МБ дохромал до отметки 26,5450. Завтра опять будет интересно, не переключайтесь!
Сьогодні вже кінець 27 грудня! Де традиційний ріст, який ви нам обіцяли?! Щось з продаванами не так?[/quote] Скорее покупателей нет, продаваны готовы лить по 28 хоть завтра, но недорожающий доллар никому не нужен. Наконец то это поняли нужные люди, с целью выкупить у населения максимум перед девалом они наводнили долларом все ларьки, чем сделали его никомуненужным. Помню летом 2008 в крыму носом крутили не хотели брать доллары, тогда была популярной страшилка, что доллар будет падать, каждая бабка её знала. И покупателя с долларами почти посылали а фубли брали охотно даже в маршрутках.[/quote] Слушна думка! Щось підказує, що ми на старті… Думаю 28 буде на протязі пари днів…
нефть тоже вверх $83.50 brent чем выше цена нефти, тем вероятней вторжение
скільки можна мусолити цю туфту про "вторгнення"?
У России в тылу образовался новый фронт. Как не крути, но Казахстан потребует привлечения значительного количества войск, техники и прочих ресурсов, в том числе финансовых. И речь идет не только об оккупационных контингентах, но также необходимости существенного укрепления границы с российской стороны. Все это отвлекает от Украины и сужает военно-технические возможности России и ее армии. Это не означает, что агрессивные планы против нашей страны отложены в сторону. Скорее Москва перейдет к другим формам давления на Киев. https://cripo.com.ua/events/rossijskaya ... shayutsya/
не забуваєм про талібів, бо щось притихли з ними, думаю що не без них там
Сибарит написав:Прораб Планируемые талоны имеют 2 существенных отличия от тех, что были в 90-х: 1. Те талоны были разрешением на покупку дефицитной еды за деньги, коих было больше, чем еды. Планируемые талоны будут деньгами для нуждающихся, которые могут быть потрачены только на еду. Это социальная помощь, а не средство распределения. 2. Те талоны были бумажными и получали их все. Для получения помощи в виде планируемых талонов нуждающийся должен быть достаточно богат, чтобы иметь смартфон. Он также должен уметь им пользоваться, что доступно не для всех пенсионеров, которые являются наиболее нуждающимися.
На щастя, мабуть, не мали відношення до реального розподілу при отриманні субсидії, особливо до його окремого випадку - місцевими комісіям, інакше не стали б наводити найнепрезентабельніший приклад взагалi. Якщо реалізація наступної соціальної ініціативи буде, це при будь-якому розгляді стане запланованим зниженням соціального рівня великого відсотка населення. До того ж, якщо реалізація буде аналогічна до попередньої, то вона буде не більшою за соціальну, ніж перша.
zРадио написав:Самую большую опасность вызывает рост доходности трежерей,
Там якщо і будуть піднімати то по 0.25% кожного разу. 1%-1,25% дохідності нікого особливо не спокусить. Не думаю що буде ажіотаж, пропозицію як завжди сам фед і викупить.
"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой
Ну поки що ринок не вірить що фед підніме ставку вище 1% цього року. Нафта хороший індикатор, після балачок Повела сходила на $70 але вже через кілька днів знову на $80. Тому сумніваюсь що фед ризикне підняти ставку до 2% і вище цього року. А все що нижче інфляцію мабуть не вгамує як і апетити ринку до ризику.