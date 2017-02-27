Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 09:50
Denik написав: Qwerty написав:
Нічого біль завжди колись проходить… Так шо там станом на сьогодні для тих, хто в зеленому?! А то ви стільки були заздравних промов виголосили, а воно бач як виходить! І це ще не вечір!
Я
за рік на бетоні заробив 30% в доларі.
Зрозумів, що мені пофіг на цей підскок.
А фішка Подвійної вершини, що може бути третя, може бути "голова та плечі" (друге плече під час спалаху Омікрону, наприклад) але потім все одно донизу.
Вже достало про це чути на валютній гілці! У тебе в кішені стало на 30% баксів більше?
Так? Ні? Якщо ні, тоді ... Якщо так, прийміть поздоровлення! Можна всьому форуму шампанського?
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:09
МБ резво вверх.
Investor_K
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:09
холява написав: Realist написав: odessit2007 написав:
27.58-27.60/27.77-27.80
широко шагая
У нас взагалі повна невизначеність (або ще каву п'ють)
27,45-50/27,70-75
Принципі десь про це саме писав Denka
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/n ... aluschenko
Думаю на наступний рік споживання газу (особливо населенням) і далі буде зменшуватись.
Доброе утро !
Всем Хорошего дня и настроения!
ДА уже началось , вот у нас например .
Газ в комфорках еле горит .
У меня норм, тоже Запорожье...
повы 72/80
edvardd
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:40
Investor_K написав:
МБ резво вверх.
есть мысли, где курс будет на 01.06?
Ekran
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:41
Думаю, что всетаки совсем скоро увидим 28 за доллар. Нормальный курс.
fin
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43
fin написав:
Думаю, что всетаки совсем скоро увидим 28 за доллар. Нормальный курс.
в текущих реалиях с газом, инфляцией и геополитикой, 30 тоже очень нормальный курс
Ekran
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:48
Ekran написав: fin написав:
Думаю, что всетаки совсем скоро увидим 28 за доллар. Нормальный курс.
в текущих реалиях с газом, инфляцией и геополитикой, 30 тоже очень нормальный курс
30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
vitaliian
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:51
vitaliian написав:
некоторые цены уже как у соседей
если сравнить Москву и Киев, то в Киеве продукты на 20% дороже
Ekran
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:04
Ekran написав: vitaliian написав:
некоторые цены уже как у соседей
если сравнить Москву и Киев, то в Киеве продукты на 20% дороже
логично, у них газ для промышленности 70 баксов, свет тоже дешевле втрое, а зарплаты схожи. У нас овощи выгодно разве что в квартире на подоконнике в горшках выращивать
sequence
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:05
1,5 года назад покупал всякую технику/сантехнику в новую квартиру (на розетке/эльдорадо и тп)
сравнил сейчас цены по чем брал тогда и почем сейчас этиже модели цены в ГРН выросли на 10-40%, при том что курс тогда был примерно такойже
Xenon
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