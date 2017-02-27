а шо потом?
что потом с кирпичами делать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:51
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:51
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:52
Эпл в украинском гараже (в 2022 с электричеством по промтарифу и с предоплатой на будущий период, с НДС, импортной пошлиной, сертификациями, патентами и ТМ, с РРО и с европейскими зарплатами и украинскими налогами на ФОТ) может только мет варить и в соседних гаражах (чтобы не тратиться на тарифы Новой Почты) закладки оставлять.
Олигархов делать виновными в сложившейся экономической модели это конечно удобно и отвечает политическим веяниям с Банковой, но не за олигархов люди голосовали и не олигархи на Томосе клялись делать жизнь граждан своей страны лучше. Результат - на табло - ВСЕ наши соседи с 91 года живут лучше.
По курсу - вечно работающий на опережение олигархический ПУМБ продажу светит ниже чем популярная обменка - .70 против .80 - олени понесли свежий ягель в ракетную топку?
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Припускаю, є ймовірність, що фактор бюджетних коштів 21 року ввійшов у свою активну фазу тільки зараз, а не в кінці 21 року як це часто бувало в попередні роки.
Бюджетна сфера
За оперативними даними Держказначейства виконання загального фонду державного бюджету за доходами у грудні вперше з початку року було нижчим від планового та становило 88,6% (у листопаді – 110,2%). Це стало результатом недовиконання планових показників податкових та митних надходжень (на 18,9% та 2,6% відповідно), що позначилося на скороченні надходжень до державного бюджету на 12,8 млрд. гривень порівняно із плановими показниками на грудень. Водночас підтримку виконанню плану доходів державного бюджету надавали надходження інших міністерств та відомств, а також бюджетних установ, загальне виконання місячного плану якими становило 126% або +2,7 млрд. гривень до плану.
З урахуванням результатів попередніх місяців, загалом за 2021 рік індикативні показники доходів загального фонду державного бюджету були перевиконані на 29,9 млрд. гривень (+2,8% до плану), а з урахуванням спеціального фонду, який враховує власні надходження бюджетних установ – на 23,2 млрд. гривень (+1,8% до плану). За доходами, які контролюються податковою та митною службами, перевиконання індикативних показників за січень-грудень 2021 року становило 3,1% або 31 млрд. гривень.
Водночас видатки за загальним фондом державного бюджету за 12 місяців 2021 року були на 1,5% меншими від запланованих (порівняно з «-»6,5% за 11 міс. 2021 р.), що свідчить про надолуження виконання видаткової частини державного бюджету у грудні. З урахуванням вищих від запланованих доходів бюджетів та нижчих витрат дефіцит загального фонду державного бюджету за 2021 рік становив 168,4 млрд. гривень (близько 3,2% ВВП), що на 24% менше від планового обсягу дефіциту на рік (220,9 млрд. гривень).
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:59
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:03
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:04
Зростання промислових цін стало рекордним за 25 років
Ціни виробників промислової продукції у 2021 році зросли на 62,2%, що є найбільшим зростанням індексу з 1995 року, коли вони зросли у 2,72 раза.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
Минулого року в межах України зростання промислових цін у річному вимірі становило 74,2%, тоді як при постачанні за межі України – лише на 24,5%.
У добувній промисловості ціни всередині країни зросли вдвічі, а при постачанні за її межі навпаки – знизились на 26,8%.
Ціни у переробній промисловості зросли відповідно на 25,1% та 34,8%. Ціни у сфері постачання електроенергії, газу та пари зросли за рік у 2,85 раза.
В середньому у січні–грудні 2021 року зростання цін промвиробників становило 40,8% до аналогічного періоду 2020 року.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:06
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