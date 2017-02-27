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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88378838883988408841>

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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
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Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
-
Це тому що долар також катиться з гірки, тільки з меншою швидкістю. Золото у 2000 коштувало 8-9$ за грам, а зараз +60 $ за грам. А середня зарплата тупцює на місця з часів Римської імперії в золоті. Зараз якраз царський червінчик набігає, а це і тоді не було чимось надзвичайним.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:В середньому у січні–грудні 2021 року зростання цін промвиробників становило 40,8% до аналогічного періоду 2020 року.
при этом инфляция 10% чудеса математики.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:11

  jump написав:Минулого року в межах України зростання промислових цін у річному вимірі становило 74,2%, тоді як при постачанні за межі України – лише на 24,5%.
.

Буду вдячний якщо хтось пояснить таку відмінність.
Я розумію це так: В 2010-2012 роках підприємство на якому я працював купляло стальні труби великого діаметру у Словаччині бо це було суттєво дешевше ніж купляти в Українських виробників. І така ситуація була не через курс а виключно через маркетингову політику українських виробників.
І це (до речі) один із факторів який заважає мені погоджуватись із філософією ZRadio про те, що девальвація принесе лише користь для наших виробництв.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:13

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
-
Це тому що долар також катиться з гірки, тільки з меншою швидкістю. Золото у 2000 коштувало 8-9$ за грам, а зараз +60 $ за грам. А середня зарплата тупцює на місця з часів Римської імперії в золоті. Зараз якраз царський червінчик набігає, а це і тоді не було чимось надзвичайним.
золото тоже не мгновенно реагирует, имхо можно рассматривать в качестве резервного варианта, вероятность что оно сильно упадет -нулевая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:17

  vitaliian написав:
  jump написав:В середньому у січні–грудні 2021 року зростання цін промвиробників становило 40,8% до аналогічного періоду 2020 року.
при этом инфляция 10% чудеса математики.

диви, собівартість пачки булочок Малятко була для підприємства була 5 грн.
тепер стала 9 грн.

Покупець платив 10 грн. раніше, тепер 12 грн.

Питання віталіана, як так може бути?
Відповідь: може по всякому, рентабельність може бути і +100% і мінус 10 для підприємства.

Газ що добувають в Україні і до входу в трубу матиме для видобувної компанції затрати на 3 грн. за куб. А на другому кінці труби вже буде 10 грн (населенню). або 50 грн., (бізнесу) і ще матиме добувне підприємство збитки. А дельта десь осяде.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:18

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ekran написав:
  Успіх написав:
  Ekran написав:учитывая вышесказанное я бы не спешил весной выходит в грн
отката не будет
онли бакс

А з бетону - виходити?

а шо потом?
что потом с кирпичами делать?

От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує! :roll:

Правда, є одна думка - вилізти з цього бетону, тоді деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" :idea: (коли ціни на РН будуть лізти донизу )
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 січ, 2022 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:18

  Ekran написав:
  sequence написав:
  Ekran написав:..
все.
от хлеба до импорта

вотка, кстати, там дороже )))
к тому же у них она невкусная!

зашел на сайт пятерочки и сразу же первая позиция - йогурт даниссимо - 40 рублей (14,80 грн)
зашел на сайт АТБ - тоже самое за 19 грн
разница 28%

и так во всем
смешно? мне нет
,я не знаю цен в РФ но знаю что АТБ в последнее время начал задирать ценники шо дурной. +40% к некоторым позициям за 2 года. Видимо решили перекрасив магазины в черный перепрыгнуть в премиум сегмент.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:25

  vitaliian написав:
  Ekran написав:зашел на сайт пятерочки и сразу же первая позиция - йогурт даниссимо - 40 рублей (14,80 грн)
зашел на сайт АТБ - тоже самое за 19 грн
разница 28%

и так во всем
смешно? мне нет
,я не знаю цен в РФ но знаю что АТБ в последнее время начал задирать ценники шо дурной. +40% к некоторым позициям за 2 года. Видимо решили перекрасив магазины в черный перепрыгнуть в премиум сегмент.

да но когда заезжаешь в сильпо/новус/ашан после АТБ то понимаешь что в АТБ все очень дешево :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:26

  Успіх написав:
  Ekran написав:А з бетону - виходити?

а шо потом?
что потом с кирпичами делать?

От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує! :roll:

Правда, є одна думка - але це треба деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" :idea: (коли ціни на РН будуть лізти донизу )[/quote]
кто не рискует тот не пьет шампанское
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:в Туречинні дешеві йогурти,
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vitaliian
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