vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
- Це тому що долар також катиться з гірки, тільки з меншою швидкістю. Золото у 2000 коштувало 8-9$ за грам, а зараз +60 $ за грам. А середня зарплата тупцює на місця з часів Римської імперії в золоті. Зараз якраз царський червінчик набігає, а це і тоді не було чимось надзвичайним.
jump написав:Минулого року в межах України зростання промислових цін у річному вимірі становило 74,2%, тоді як при постачанні за межі України – лише на 24,5%. .
Буду вдячний якщо хтось пояснить таку відмінність. Я розумію це так: В 2010-2012 роках підприємство на якому я працював купляло стальні труби великого діаметру у Словаччині бо це було суттєво дешевше ніж купляти в Українських виробників. І така ситуація була не через курс а виключно через маркетингову політику українських виробників. І це (до речі) один із факторів який заважає мені погоджуватись із філософією ZRadio про те, що девальвація принесе лише користь для наших виробництв.
vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
- Це тому що долар також катиться з гірки, тільки з меншою швидкістю. Золото у 2000 коштувало 8-9$ за грам, а зараз +60 $ за грам. А середня зарплата тупцює на місця з часів Римської імперії в золоті. Зараз якраз царський червінчик набігає, а це і тоді не було чимось надзвичайним.
золото тоже не мгновенно реагирует, имхо можно рассматривать в качестве резервного варианта, вероятность что оно сильно упадет -нулевая.
jump написав:В середньому у січні–грудні 2021 року зростання цін промвиробників становило 40,8% до аналогічного періоду 2020 року.
при этом инфляция 10% чудеса математики.
диви, собівартість пачки булочок Малятко була для підприємства була 5 грн. тепер стала 9 грн.
Покупець платив 10 грн. раніше, тепер 12 грн.
Питання віталіана, як так може бути? Відповідь: може по всякому, рентабельність може бути і +100% і мінус 10 для підприємства.
Газ що добувають в Україні і до входу в трубу матиме для видобувної компанції затрати на 3 грн. за куб. А на другому кінці труби вже буде 10 грн (населенню). або 50 грн., (бізнесу) і ще матиме добувне підприємство збитки. А дельта десь осяде.
Ekran написав:учитывая вышесказанное я бы не спешил весной выходит в грн отката не будет онли бакс
А з бетону - виходити?
а шо потом? что потом с кирпичами делать?
От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує!
Правда, є одна думка - вилізти з цього бетону, тоді деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" (коли ціни на РН будуть лізти донизу )
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 січ, 2022 12:26, всього редагувалось 2 разів.
От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує!
Правда, є одна думка - але це треба деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" (коли ціни на РН будуть лізти донизу )[/quote] кто не рискует тот не пьет шампанское