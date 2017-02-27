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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8838883988408841>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
Гривня
11%
15
Долар
58%
83
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
3%
4
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15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харьков до недавнего времени тормозил и был по курсам покупки ниже Киева, стал расти и на данный момент в обменках появились наборы по 27,75
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.01.2022................27,6906
Гривна потеряла 19 копеек.

МКГ*............7.1206............7.0634...........-0.8%

Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.

НБУ вчера продал 35.9 млн.
Остатки на коррсчетах немного увеличились. Уиеньшение объема суточных сертификатов было в большой степени компенсировано перетоком в казначейство и интервенцией.

В понедельник объем МБ увеличился с 303.7 до 399.5 млн. Обороты чистые, но все еще скромные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. Банки постепенно начали выходить из новогодней спячки.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:28

  vitaliian написав:..при этом инфляция 10% чудеса математики.
..

вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко.
и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же.
Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:35

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:37

  sequence написав:
  vitaliian написав:..при этом инфляция 10% чудеса математики.
..

вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко.
и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же.
Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко
коммерческий транспорт б/у тоже накинул 10-15% в цене. Кто раньше нанимал услуги доставки афигел от цен и чтоб сэкономить начал покупать свой. В прошлом году за перевезти пару холодильников на расстояние 25 км мне зарядили 800 грн.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 12:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39

  vitaliian написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.
-
Це тому що долар також катиться з гірки, тільки з меншою швидкістю. Золото у 2000 коштувало 8-9$ за грам, а зараз +60 $ за грам. А середня зарплата тупцює на місця з часів Римської імперії в золоті. Зараз якраз царський червінчик набігає, а це і тоді не було чимось надзвичайним.
золото тоже не мгновенно реагирует, имхо можно рассматривать в качестве резервного варианта, вероятность что оно сильно упадет -нулевая.


ВО , ВО ....помните я писал , что царские пять рублей стоили 310 долл .
На сегодня ..... в норм.(не коллекционном состоянии ) 330 , 10 рублей 670 , империал (15 руб)-если повезет 980 , и все это еще необходимо найти .
Все описанные события примерно 4-5 месяцев .
Вот это темпы роста !

По обмену , 27, 70-73-27.90-28.05
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:40

  Faceless написав:
  vitaliian написав:30 это сладкие мечты, гривневые цены с 2000 года выросли в 15 раз а курс всего в 5 раз с хвостиком.

Доллар за это время тоже на месте не стоял, обесцениваются все валюты. Да и в 15 ли раз?


Дело не в стоял/не стоял, а в том, насколько сильно отдаляется долларовая инфляция в США и мире от долларовой инфляции в Украине. С 2016-го, после стабилизации курса гривна-доллар в диапазоне 25-28, долларовая инфляция в мире составила 17%, а в Украине - 52%. Так всегда происходит в период стабильности гривны между девальвациями. Сейчас ситуация соответствует 2007-2008 гг, значит следующая коррекция курса (и, соответственно, инфляции доллара внутри страны) не за горами. Злого умысла Ющенко, Стельмаха, Кубива, Гонтаревой и кого там еще забыл, на чью каденцию перепадали девальвации, в этом нет. Фундаментальная предпосылка коррекций курса в том, что с отдалением внутренней инфляции доллара от внешней мы теряем конкурентоспособность. При этом для каждого следующего "фазового перехода" нужен сильный толчок. Как правило, внешний и весьма трагический. Поэтому в подсознании откладывается связь, что причина разрухи - девальвация. Однако, девальвация - это всего лишь отложенный счет за авансированное благосостояния прошлых лет, особенно, последних 2-3-х, предшествующих девальвации

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:42

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..при этом инфляция 10% чудеса математики.
..

вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко.
и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же.
Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко
коммерческий транспорт б/у тоже накинул 10-15% в цене. Кто раньше нанимал услуги доставки афигел от цен и чтоб сэкономить начал покупать свой. В прошлом году за перевезти пару холодильников на расстояние 25 км мне зарядили 800 грн.

помнится полгода-год назад вы утверждали что инфляции цен не будет, даже если деньги печтают, потому что в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет как мамонт
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Фундаментальная предпосылка коррекций курса в том, что с отдалением внутренней инфляции доллара от внешней мы теряем конкурентоспособность
какая конкурентоспособность у сырья? Можно подумать стоило бы оно в 2021м на мировых рынках в 2 раза дешевле, наши аграрии перестали бы выращивать подсолнечник и кукурузу. Просто на выручку купили бы не Мерседесы, а Опели и Рено. Почему трусы на базарах импортные? Нормальные от 100 грн не по 5 копеек когда шить невыгодно. Экономика трусов по 100 гривен для внутреннего рынка нашить не может. А когда доллар будет 75 тогда сможет?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 12:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?
Любопытный
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