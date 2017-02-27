Додано: Сер 12 січ, 2022 12:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.01.2022................27,6906

Гривна потеряла 19 копеек.



МКГ*............7.1206............7.0634...........-0.8%



Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки.

В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз.

Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.



НБУ вчера продал 35.9 млн.

Остатки на коррсчетах немного увеличились. Уиеньшение объема суточных сертификатов было в большой степени компенсировано перетоком в казначейство и интервенцией.



В понедельник объем МБ увеличился с 303.7 до 399.5 млн. Обороты чистые, но все еще скромные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. Банки постепенно начали выходить из новогодней спячки.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.