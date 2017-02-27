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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Харьков до недавнего времени тормозил и был по курсам покупки ниже Киева, стал расти и на данный момент в обменках появились наборы по 27,75
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:28
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.01.2022................27,6906
Гривна потеряла 19 копеек.
МКГ*............7.1206............7.0634...........-0.8%
Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.
НБУ вчера продал 35.9 млн.
Остатки на коррсчетах немного увеличились. Уиеньшение объема суточных сертификатов было в большой степени компенсировано перетоком в казначейство и интервенцией.
В понедельник объем МБ увеличился с 303.7 до 399.5 млн. Обороты чистые, но все еще скромные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. Банки постепенно начали выходить из новогодней спячки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:28
вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко.
и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же.
Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:35
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:37
коммерческий транспорт б/у тоже накинул 10-15% в цене. Кто раньше нанимал услуги доставки афигел от цен и чтоб сэкономить начал покупать свой. В прошлом году за перевезти пару холодильников на расстояние 25 км мне зарядили 800 грн.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 12:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39
ВО , ВО ....помните я писал , что царские пять рублей стоили 310 долл .
На сегодня ..... в норм.(не коллекционном состоянии ) 330 , 10 рублей 670 , империал (15 руб)-если повезет 980 , и все это еще необходимо найти .
Все описанные события примерно 4-5 месяцев .
Вот это темпы роста !
По обмену , 27, 70-73-27.90-28.05
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:40
Дело не в стоял/не стоял, а в том, насколько сильно отдаляется долларовая инфляция в США и мире от долларовой инфляции в Украине. С 2016-го, после стабилизации курса гривна-доллар в диапазоне 25-28, долларовая инфляция в мире составила 17%, а в Украине - 52%. Так всегда происходит в период стабильности гривны между девальвациями. Сейчас ситуация соответствует 2007-2008 гг, значит следующая коррекция курса (и, соответственно, инфляции доллара внутри страны) не за горами. Злого умысла Ющенко, Стельмаха, Кубива, Гонтаревой и кого там еще забыл, на чью каденцию перепадали девальвации, в этом нет. Фундаментальная предпосылка коррекций курса в том, что с отдалением внутренней инфляции доллара от внешней мы теряем конкурентоспособность. При этом для каждого следующего "фазового перехода" нужен сильный толчок. Как правило, внешний и весьма трагический. Поэтому в подсознании откладывается связь, что причина разрухи - девальвация. Однако, девальвация - это всего лишь отложенный счет за авансированное благосостояния прошлых лет, особенно, последних 2-3-х, предшествующих девальвации
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:42
помнится полгода-год назад вы утверждали что инфляции цен не будет, даже если деньги печтают, потому что в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет как мамонт
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какая конкурентоспособность у сырья? Можно подумать стоило бы оно в 2021м на мировых рынках в 2 раза дешевле, наши аграрии перестали бы выращивать подсолнечник и кукурузу. Просто на выручку купили бы не Мерседесы, а Опели и Рено. Почему трусы на базарах импортные? Нормальные от 100 грн не по 5 копеек когда шить невыгодно. Экономика трусов по 100 гривен для внутреннего рынка нашить не может. А когда доллар будет 75 тогда сможет?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 12:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?
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