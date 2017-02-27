Додано: Сер 12 січ, 2022 12:57

«И тут Остапа понесло!» (С)На форуме появились страстно желающие курса 30+ и более. Почему? Самое простое объяснение – по своей глупости они купили весной 500 долларов по 28 и теперь хотят сдать по 30. Ну а почему нет? Но реальность в случае реализации такого сценария будет плачевной. Если подойти с профессиональной точки зрения, то следует оттолкнуться от того факта, что украинская экономика в её нынешнем состоянии, вынуждена занимать деньги. Занимать много и постоянно. А теперь на абстрактных цифрах:Допустим, вы – кредитор. И вы свои условные 100 долларов обменяли по курсу 27 и купили ОВГЗ с условной доходностью 10%. И вот курс стал 30. И вы с удивлением подсчитываете, что по итогам первого года ваше вложение принесёт вам ноль! Зеро! Вы просто останетесь при своих. А если курс будет выше – то вообще убыток. Что будет делать адекватный «инвестор»? Он начнёт лихорадочно сбрасывать эти бумаги. А эмитенту этих бумаг, то есть государству, в результате придётся повышать доходность новых эмиссий чтобы их продолжали покупать. На выходе – резкое удорожание заёмных денег, а напомню, что занимать нужно много и постоянно. Кроме того, существует большой риск вообще потерять контроль над ситуацией, а свалиться в штопор – это будет вообще катастрофа.В итоге такого сценария: страна имеет дорогие заёмные деньги, срыв годовых показателей по инфляции (а на этот параметр внешние кредиторы обращают внимание в первую очередь), резкий рост цен, падение производства, и, в качестве гвоздя программы, реальную перспективу холодных батарей в зимний период. И это только вершина айсберга. Экономика – тонкая материя, оперировать там нужно скальпелем, а не веслом, которое получено в результате посредственного образования в ПТУ. В ту же тёмную область можно адресовать высказывания, что «вот раньше курс уже был и 35, и 40, давайте повторим». Абзац, да и только!