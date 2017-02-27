vitaliian написав:..при этом инфляция 10% чудеса математики. ..
вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко. и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же. Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко
Автопром - любимая тема для подобных спекуляций Придумайте уже что-то новенькое. А еще лучше - публикуйте собственный индекс "реальной" инфляции. А то госстатовские данные - говно, но других у нас нет, поэтому у каждого "эксперта" будет на этот счет собственное мнение. В общем, критикуя предлагай. Ждем-с )
На форуме появились страстно желающие курса 30+ и более. Почему? Самое простое объяснение – по своей глупости они купили весной 500 долларов по 28 и теперь хотят сдать по 30. Ну а почему нет? Но реальность в случае реализации такого сценария будет плачевной. Если подойти с профессиональной точки зрения, то следует оттолкнуться от того факта, что украинская экономика в её нынешнем состоянии, вынуждена занимать деньги. Занимать много и постоянно. А теперь на абстрактных цифрах:
Допустим, вы – кредитор. И вы свои условные 100 долларов обменяли по курсу 27 и купили ОВГЗ с условной доходностью 10%. И вот курс стал 30. И вы с удивлением подсчитываете, что по итогам первого года ваше вложение принесёт вам ноль! Зеро! Вы просто останетесь при своих. А если курс будет выше – то вообще убыток. Что будет делать адекватный «инвестор»? Он начнёт лихорадочно сбрасывать эти бумаги. А эмитенту этих бумаг, то есть государству, в результате придётся повышать доходность новых эмиссий чтобы их продолжали покупать. На выходе – резкое удорожание заёмных денег, а напомню, что занимать нужно много и постоянно. Кроме того, существует большой риск вообще потерять контроль над ситуацией, а свалиться в штопор – это будет вообще катастрофа.
В итоге такого сценария: страна имеет дорогие заёмные деньги, срыв годовых показателей по инфляции (а на этот параметр внешние кредиторы обращают внимание в первую очередь), резкий рост цен, падение производства, и, в качестве гвоздя программы, реальную перспективу холодных батарей в зимний период. И это только вершина айсберга. Экономика – тонкая материя, оперировать там нужно скальпелем, а не веслом, которое получено в результате посредственного образования в ПТУ. В ту же тёмную область можно адресовать высказывания, что «вот раньше курс уже был и 35, и 40, давайте повторим». Абзац, да и только!
Zebra написав:.. в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет как мамонт
цена не всегда играет решающую роль. Иначе бы не было всяких Новусов, ляСильпо рядом с дискаунтерами. Давно не был в продуктвых, вчера завис, аки виндоус95, в Новусе около полки с овощами. В частности, понравились ценники на огурцы. Теперь точно знаю, что огурцы круче биткойна
Ekran написав:а шо потом? что потом с кирпичами делать?
От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує!
Правда, є одна думка - вилізти з цього бетону, тоді деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" (коли ціни на РН будуть лізти донизу )
ніт, з кешем тобі іпотеку банк не дасть (ліпше в розсрочке, єслі чо), тому варіанти
1. ОВДП - банки радо приймуть як заставу 2. Інший бетон, але з документами, банки можуть прийняти як заставу.
Але тре мати доходи, в які повірить банк, що ти можеш обслуговувати без гемора іпотеку.
Zebra написав:помнится полгода-год назад вы утверждали что инфляции цен не будет, даже если деньги печтают, потому что в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет
всё точно, ключевое в условиях рынка. Сейчас есть тысяча ниш где можно демпингануть и заработать миллионы, выйдите на рынок со своим газом по 500 или с новеньким коммерческим автобусом дешевле бушных корыт. Но почему то нет ни тех, ни других, хотя спрос есть. Потому что все сферы поделены, а многие ещё и монополизированы.