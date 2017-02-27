RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8838883988408841

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
Гривня
11%
15
Долар
58%
83
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
3%
4
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:46

  sequence написав:
  vitaliian написав:..при этом инфляция 10% чудеса математики.
..

вам же ЗРадио объяснял, что поменялась структура потребления. Те кто брал БМВ пересели на Ланосы; кто брал двухметровый ШмартТВ - взяли метровый; кто ел пирожные с кофе заменили на булочки малятко.
и вроде все сходится: машины ездят, ТВ смотрят, муки ушло столько же.
Куда хуже тем, у кого деньги изначально были тока на Ланос, ламповый телевизор и малятко


Автопром - любимая тема для подобных спекуляций :mrgreen: Придумайте уже что-то новенькое. А еще лучше - публикуйте собственный индекс "реальной" инфляции. А то госстатовские данные - говно, но других у нас нет, поэтому у каждого "эксперта" будет на этот счет собственное мнение. В общем, критикуя предлагай. Ждем-с )
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12118
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 6634 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Придумайте уже что-то новенькое
куда ни плюнь одно и тоже, если что то импортируется, наше тут же становится " неконкурентоспособным".

Причина конечно крепкая гривна. Не хотят наши фабрики шить трусы по 3 евро (по курсу 30) а хотят по 1 евро но по курсу 90.

Хорошо что кирпичи не импортируем. Кирпичным заводам есть работа. Надо вообще запретить импорт, в нем все проблемы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10288
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1799 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Придумайте уже что-то новенькое
куда ни плюнь одно и тоже, если что то импортируется, наше тут же становится " неконкурентоспособным".

Причина конечно крепкая гривна. Не хотят наши фабрики шить трусы по 3 евро (по курсу 30) а хотят по 1 евро но по курсу 90.

Хорошо что кирпичи не импортируем. Кирпичным заводам есть работа. Надо вообще запретить импорт, в нем все проблемы.


Вы с этой манипуляцией (вульгарным упрощением, если угодно) бегаете уже за каждым моим комментарием, независимо от того, шла в нем речь об импорте, или не шла :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12118
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 6634 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

«И тут Остапа понесло!» (С)

На форуме появились страстно желающие курса 30+ и более. Почему? Самое простое объяснение – по своей глупости они купили весной 500 долларов по 28 и теперь хотят сдать по 30. Ну а почему нет? Но реальность в случае реализации такого сценария будет плачевной. Если подойти с профессиональной точки зрения, то следует оттолкнуться от того факта, что украинская экономика в её нынешнем состоянии, вынуждена занимать деньги. Занимать много и постоянно. А теперь на абстрактных цифрах:

Допустим, вы – кредитор. И вы свои условные 100 долларов обменяли по курсу 27 и купили ОВГЗ с условной доходностью 10%. И вот курс стал 30. И вы с удивлением подсчитываете, что по итогам первого года ваше вложение принесёт вам ноль! Зеро! Вы просто останетесь при своих. А если курс будет выше – то вообще убыток. Что будет делать адекватный «инвестор»? Он начнёт лихорадочно сбрасывать эти бумаги. А эмитенту этих бумаг, то есть государству, в результате придётся повышать доходность новых эмиссий чтобы их продолжали покупать. На выходе – резкое удорожание заёмных денег, а напомню, что занимать нужно много и постоянно. Кроме того, существует большой риск вообще потерять контроль над ситуацией, а свалиться в штопор – это будет вообще катастрофа.

В итоге такого сценария: страна имеет дорогие заёмные деньги, срыв годовых показателей по инфляции (а на этот параметр внешние кредиторы обращают внимание в первую очередь), резкий рост цен, падение производства, и, в качестве гвоздя программы, реальную перспективу холодных батарей в зимний период. И это только вершина айсберга. Экономика – тонкая материя, оперировать там нужно скальпелем, а не веслом, которое получено в результате посредственного образования в ПТУ. В ту же тёмную область можно адресовать высказывания, что «вот раньше курс уже был и 35, и 40, давайте повторим». Абзац, да и только! :mrgreen:
SherLock
 
Повідомлень: 212
З нами з: 21.07.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:58

  Zebra написав:.. в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет как мамонт

цена не всегда играет решающую роль. Иначе бы не было всяких Новусов, ляСильпо рядом с дискаунтерами.
Давно не был в продуктвых, вчера завис, аки виндоус95, в Новусе около полки с овощами. В частности, понравились ценники на огурцы. Теперь точно знаю, что огурцы круче биткойна
sequence
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:01

  Успіх написав:
  Ekran написав:а шо потом?
что потом с кирпичами делать?

От саме це питання (яке і я собі задаю) - найбільше мене й стримує! :roll:

Правда, є одна думка - вилізти з цього бетону, тоді деякий час (може рік, може більше) пересидіти в кеші/доларі, а потім взяти ще кредитне плече і влізни в "інший бетон" :idea: (коли ціни на РН будуть лізти донизу )

ніт, з кешем тобі іпотеку банк не дасть (ліпше в розсрочке, єслі чо), тому варіанти

1. ОВДП - банки радо приймуть як заставу
2. Інший бетон, але з документами, банки можуть прийняти як заставу.

Але тре мати доходи, в які повірить банк, що ти можеш обслуговувати без гемора іпотеку.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:02

sequence

Ну , нужно подтверждать цифрами .....
У нас 72 за 1 кг
холява
2
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3546 раз.
Подякували: 3472 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:помнится полгода-год назад вы утверждали что инфляции цен не будет, даже если деньги печтают, потому что в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет
всё точно, ключевое в условиях рынка. Сейчас есть тысяча ниш где можно демпингануть и заработать миллионы, выйдите на рынок со своим газом по 500 или с новеньким коммерческим автобусом дешевле бушных корыт. Но почему то нет ни тех, ни других, хотя спрос есть. Потому что все сферы поделены, а многие ещё и монополизированы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10288
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1799 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8838883988408841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Slx, vitaliian, холява і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2950, 2951, 2952
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29518 17990918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 13:01
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7921 17274110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 10:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 138, 139, 140
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1396 5376796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 23:35
Автор77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.