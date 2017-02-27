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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
Гривня
11%
15
Долар
58%
83
Євро
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7
Інші валюти
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Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:чтобы заботиться о заработке иностранным инвестором 10% годовых в долларе на овгз
нет ставок 10% в долларах в овгз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:13

  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?

пора зривати стопкран, так як кондуктор не жме на гальма
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:13

  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?
Через 7-10 дней будет 28. Даже не сомневайтесь.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:14

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Вы с этой манипуляцией (вульгарным упрощением, если угодно) бегаете уже за каждым моим комментарием
нет это вы манипулируете, Утржверждая что конкурентоспособность есть производное от курса доллара. Приходится на примере турецких трусов объяснять что это не так.


Не от курса доллара, а себестоимости производства в валюте международной торговли - долларе.

Я вам на аналогии подскажу, как вы примитивизируете мою позицию, если так и не поняли этого за много месяцев дискуссий

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:15

Під час обміну валют у сім'ї киян забрали 1,3 мільйона

У Дніпровському районі Києва під час операції з обміну валют шахраї "кинули" сімейну пару на велику суму. Виявилось, що замість справжніх купюр злочинці підсунули їм сувенірні.

"Киянин та його дружина, обом близько тридцяти років, збиралися продати долари. Чоловік знайшов в інтернеті один із сервісів з обміну валют, побачив вигідну пропозицію та зв'язався з людиною. Про зустріч домовилися на вулиці Регенераторній – біля фітнес-клубу Sport Life. Причому міняла попередив, що він буде на автомобілі KIA Optima та назвав номерний знак", – повідомив наш співрозмовник.

У призначений час під'їхав автомобіль, куди й сіла сімейна пара, яка хотіла обміняти понад 49 тисяч доларів (у гривнях це 1 мільйон 350 тис.). У машині вже були двоє людей: за кермом сидів чоловік, поруч з ним на пасажирському сидінні – жінка.

"Їй віддали долари, вона їх перерахувала та передала "клієнтам" пачки гривень у банківській упаковці та в герметичних целофанових пакетах. Жодних сумнівів у подружжя не виникло і вони вийшли з авто", – повідомило джерело.

Після цього чоловік із дружиною пішли у відділення банку, щоб внести гроші на купівлю квартири, проте виявилося, що банкноти не справжні – на них було зазначено, що це сувенірна продукція, яка не є платіжним засобом.



https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 8i8FhlSvnY
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:15

  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?

Ну, как не заворачивает... Пытается тормозить... Перед обедом слил 50 млн на биды (т.е. не с ордером стоял, а закрывал заявки на покупку). Но помогло слабо, он ушел, и опять вверх.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:16

  BIGor написав:
  SherLock написав:Допустим, вы – кредитор. И вы свои условные 100 долларов обменяли по курсу 27 и купили ОВГЗ с условной доходностью 10%. И вот курс стал 30. И вы с удивлением подсчитываете, что по итогам первого года ваше вложение принесёт вам ноль! Зеро! Вы просто останетесь при своих. А если курс будет выше – то вообще убыток. Что будет делать адекватный «инвестор»? Он начнёт лихорадочно сбрасывать эти бумаги. А эмитенту этих бумаг, то есть государству, в результате придётся повышать доходность новых эмиссий чтобы их продолжали покупать. На выходе – резкое удорожание заёмных денег, а напомню, что занимать нужно много и постоянно. Кроме того, существует большой риск вообще потерять контроль над ситуацией, а свалиться в штопор – это будет вообще катастрофа.

Т.е. если наркоману и дальше продолжать колоть дозу - это его вылечит?

дозу зменшувати, хіба не про це мова?
без дози не вийде, тому що всі наркомани при сучасній грошово-кредитній системі.
Чи до золотого стандарта тре повернутися?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:20

  Hotab написав:
  SherLock написав:а напомню, что занимать нужно много и постоянно.

А нельзя ли, вместо того, чтобы заботиться о заработке иностранным инвестором 10% годовых в долларе на овгз , взамен занять у своего населения, которое просто не знает уже куда пристроить свои зелёные котлеты? Просто интересуюсь. Вы, смотрю,разбираетесь.

Хотаб, спейшел 4u
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5355831#p5355831
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:21

скупляйтесь голубцьі (с)

  fin написав:
  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?
Через 7-10 дней будет 28. Даже не сомневайтесь.

скупляйтесь голубцьі (с) :oops:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как взлетело, так и рухнет ближе к 20 числу
Captain Obvious
 
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