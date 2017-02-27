Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:31
Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:31
Зато построенные дороги останутся в Украине и будут экономит топливо и расходы на ремонт. Вообще-то, это должна быть главная цель строительства дорог, а вовсе не загрузка работой дорожных компаний и освоение бюджета.
Всё гораздо проще - потому что Онур изначально строилась как компания дорожного строительства, а не компания - освоитель/распилитель бюджета, как Магистраль-Юг. Разные цели порождают разные результаты...
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тогда это не овгз а казино " музыкальные стулья". Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе? И гривну удерживали в 2021 не от обвала а от укрепления, выкупив у экспортеров 2,4 ярда в звр за напечатанную гривну.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:38
Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.
Нить беседы:
Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.
Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як "цікаво" читати гілку.
Одні теоретики, жодного натяку на думки щодо купівлі чи продажу валюти,пишуть про що завгодно тільки не по темі.
Я гадаю, що винен в усьому НБУ, увесь цей цирк девала проходить під усмішкі клерків від нацбанка.
Чому НБУ не виходить з продажем соток зелені?
Як він любить виходити при ревальвації?
Давай НБУ, будь послідовний, не жени курс вгору власною бездіяльністю.
Роби точно так як ти робиш при ревалі, з ранку до 10-ї влупи 20-ку зелені.
Потім закрий найдорощі біди на 50 лямів.
Ну і вже в обід постав офер об'ємом в 100-ку і одразу закрий всі питання за один день.
Навіщо мутити воду?
Якщо ти гасиш коливання, то гаси однаково: і при ревальвації, і при девальвації.
Чому ти скотиняка граєш завжди на стороні валюти?
Якби НБУ влупив сьогодні за день 170 лямів, то вже ввечері ми впали на 20 копійок, вже завтра би знову скакав би за своєю п'ятіркою з ранку.
Але НБУ підіграє росту, жує соплі тільки коли зростаємо, з ревалом він бореться як із справжнім злодієм, а девалу завжди допомогає і не втручається !
Ось такі новини. Поки що нічого доброго для патріотів, але по-великому рахунку і нічого поганого.
Ще трохи потерпіть і настане весна для гривні, вона розквітне!
Майте трохи терпіння друзі.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:39
zРадио оценил ваш юмор. немного гипертрофирую конечно. Но не до уровня противоположного по смыслу. Я сам работал на фабриках fmcg даже занимал топовые позиции. Торговле легче раздробиться и уйти от налогов чем крупному производству.
Этих фабрик же факто уже не существует, на их местах мелкие фирмочки, торгующие импортом. Фасуют, клеят этикетку и продают.
Конечно они давят на курс, импортируя то что раньше производили сами. Но не курс заставил их этим заняться.
На одном из совещаний (в каком то там году), собственник огласил сколько он за год заплатил налогов и поборов. я чуть со стула не упал. Уже тогда было понятно, что будущего у производства нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:42
Схоже, регулятор знов намагається гальмувати зростання (на 27.73?).
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48
Новая реальность уже давно 35-38. Об этом уже даже сама экономика кричит открытым текстом! Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. Как держали курс "па 8" при Януковиче. Вопрос только в том, как эта пружина будет отрабатывать - сразу на 40 рванет, или будут вовсю жечь резервы НБУ и постепенно отпускать курс. Судя по тому, как с начала недели ползем вверх по 20 копеек в день, то будут жечь резервы. Чтобы не сеять панику у населения и окончательно не обваливать рейтинги власти. Короче снова увидим спектакль в стиле "стабильность па 8". Ценой ЗВР будут спасать свои рейтинги. Зерно, масло, металл массово продали и вывезли за рубеж, теперь всю эту валютную выручку будут сжигать для постепенного ослабления курса. А как дальше стране жить с пустыми ЗВР - это никого не волнует!
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 12 січ, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48
тут, если и глупцам и закупляться, то только фунтом и ожившей еврой.... у бакса пока конвульсии от омикрона.
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48
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