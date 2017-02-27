Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48

Любопытный написав: Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше? Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?

Новая реальность уже давно 35-38. Об этом уже даже сама экономика кричит открытым текстом! Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. Как держали курс "па 8" при Януковиче. Вопрос только в том, как эта пружина будет отрабатывать - сразу на 40 рванет, или будут вовсю жечь резервы НБУ и постепенно отпускать курс. Судя по тому, как с начала недели ползем вверх по 20 копеек в день, то будут жечь резервы. Чтобы не сеять панику у населения и окончательно не обваливать рейтинги власти. Короче снова увидим спектакль в стиле "стабильность па 8". Ценой ЗВР будут спасать свои рейтинги. Зерно, масло, металл массово продали и вывезли за рубеж, теперь всю эту валютную выручку будут сжигать для постепенного ослабления курса. А как дальше стране жить с пустыми ЗВР - это никого не волнует!