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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
Гривня
11%
15
Долар
58%
83
Євро
5%
7
Інші валюти
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1
Крипта
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6
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Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:31

  vitaliian написав:
  Hotab написав:чтобы заботиться о заработке иностранным инвестором 10% годовых в долларе на овгз
нет ставок 10% в долларах в овгз.

Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:31

  zРадио написав:
  Grey001 написав:А у нас есть компании, способные нормально реализовать хоть какой-то проект? Может "Магистраль-Юг"? Так сравните её мучения с Одесской трассой и то, как иностранцы сделали Львовскую (от Киева до Ровно) к Евро-2012?
Даже по Киеву можно сравнить пр.Палладина, Онура (Турция) и многострадальную Туполева (Магистраль-Юг).
Если мы хотим иметь инфраструктуру - не надо давать её делать нашим компаниям. А если надо поддержать внутреннего производителя - то конечно можно... Но это всегда - за счет внутреннего потребителя...


Интересная логика - если украинский бизнес делает проект за счет внутреннего потребителя, то за чей счет его сделает иностранный? Турецкие подрядчики, напомню, привозят даже собственную рабочую силу. Локализация в этом случае минимальна, а за границу из страны уйдет практически 100% сметы проекта. Уйдет в валюте.

Зато построенные дороги останутся в Украине и будут экономит топливо и расходы на ремонт. Вообще-то, это должна быть главная цель строительства дорог, а вовсе не загрузка работой дорожных компаний и освоение бюджета.

Магистраль сделает хуже Онуры (не знаю ни тех, ни других - просто использую ваши примеры)? Возможно. Потому что Онуре, пока она не выросла в компанию, способную выигрывать тендеры за границей, турецкое правительство отдавало государственные контракты, создав таким образом внутреннюю экспертизу. Именно так строится сильный национальный бизнес. И никак иначе

Всё гораздо проще - потому что Онур изначально строилась как компания дорожного строительства, а не компания - освоитель/распилитель бюджета, как Магистраль-Юг. Разные цели порождают разные результаты...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино " музыкальные стулья". Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе? И гривну удерживали в 2021 не от обвала а от укрепления, выкупив у экспортеров 2,4 ярда в звр за напечатанную гривну.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:38

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?

Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.
Нить беседы:
Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.
Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як "цікаво" читати гілку.
Одні теоретики, жодного натяку на думки щодо купівлі чи продажу валюти,пишуть про що завгодно тільки не по темі.
Я гадаю, що винен в усьому НБУ, увесь цей цирк девала проходить під усмішкі клерків від нацбанка.
Чому НБУ не виходить з продажем соток зелені?
Як він любить виходити при ревальвації?
Давай НБУ, будь послідовний, не жени курс вгору власною бездіяльністю.
Роби точно так як ти робиш при ревалі, з ранку до 10-ї влупи 20-ку зелені.
Потім закрий найдорощі біди на 50 лямів.
Ну і вже в обід постав офер об'ємом в 100-ку і одразу закрий всі питання за один день.
Навіщо мутити воду?
Якщо ти гасиш коливання, то гаси однаково: і при ревальвації, і при девальвації.
Чому ти скотиняка граєш завжди на стороні валюти?
Якби НБУ влупив сьогодні за день 170 лямів, то вже ввечері ми впали на 20 копійок, вже завтра би знову скакав би за своєю п'ятіркою з ранку.
Але НБУ підіграє росту, жує соплі тільки коли зростаємо, з ревалом він бореться як із справжнім злодієм, а девалу завжди допомогає і не втручається !
Ось такі новини. Поки що нічого доброго для патріотів, але по-великому рахунку і нічого поганого.
Ще трохи потерпіть і настане весна для гривні, вона розквітне!
Майте трохи терпіння друзі.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:39

zРадио оценил ваш юмор. :D немного гипертрофирую конечно. Но не до уровня противоположного по смыслу. Я сам работал на фабриках fmcg даже занимал топовые позиции. Торговле легче раздробиться и уйти от налогов чем крупному производству.

Этих фабрик же факто уже не существует, на их местах мелкие фирмочки, торгующие импортом. Фасуют, клеят этикетку и продают.

Конечно они давят на курс, импортируя то что раньше производили сами. Но не курс заставил их этим заняться.

На одном из совещаний (в каком то там году), собственник огласил сколько он за год заплатил налогов и поборов. я чуть со стула не упал. Уже тогда было понятно, что будущего у производства нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:42

  Искатель написав:
  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?

Ну, как не заворачивает... Пытается тормозить... Перед обедом слил 50 млн на биды (т.е. не с ордером стоял, а закрывал заявки на покупку). Но помогло слабо, он ушел, и опять вверх.

Схоже, регулятор знов намагається гальмувати зростання (на 27.73?).
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48

  Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?

Новая реальность уже давно 35-38. Об этом уже даже сама экономика кричит открытым текстом! Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. Как держали курс "па 8" при Януковиче. Вопрос только в том, как эта пружина будет отрабатывать - сразу на 40 рванет, или будут вовсю жечь резервы НБУ и постепенно отпускать курс. Судя по тому, как с начала недели ползем вверх по 20 копеек в день, то будут жечь резервы. Чтобы не сеять панику у населения и окончательно не обваливать рейтинги власти. Короче снова увидим спектакль в стиле "стабильность па 8". Ценой ЗВР будут спасать свои рейтинги. Зерно, масло, металл массово продали и вывезли за рубеж, теперь всю эту валютную выручку будут сжигать для постепенного ослабления курса. А как дальше стране жить с пустыми ЗВР - это никого не волнует!
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 12 січ, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48

тут, если и глупцам и закупляться, то только фунтом и ожившей еврой.... у бакса пока конвульсии от омикрона.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:48

  Captain Obvious написав:Как взлетело, так и рухнет ближе к 20 числу

с 28 на 27.95? :mrgreen:
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