Grey001 написав:Зато построенные дороги останутся в Украине и будут экономит топливо и расходы на ремонт. Вообще-то, это должна быть главная цель строительства дорог, а вовсе не загрузка работой дорожных компаний и освоение бюджета
Утверждение о том, что украинский бизнес не способен строить дороги на уровне турок - это результат того, что называется "комплекс меншовартості"
Grey001 написав:Всё гораздо проще - потому что Онур изначально строилась как компания дорожного строительства, а не компания - освоитель/распилитель бюджета, как Магистраль-Юг. Разные цели порождают разные результаты...
Я в первом же комментарии по теме расписал, когда не нужны иностранцы - когда украинские подрядчики способны обеспечить конкуренцию на открытом тендере. Если конкурс прошел прозрачно (а это значит, что и технические возможности подрядчиков были честно оценены), то качество строительства будет адекватным. А если выбирается "нужный" подрядчик, то абсолютно фиолетово, будет он из Украины, или из-за рубежа - коррупционная составляющая сделает невозможным реализацию проектных параметров
yuri_m написав:Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно.
не обязательно, просто межбанк живёт в своем мире, а экономика в своём.
И они типа не пересекаются. Курс на межбанке можно зажимать только искусственно. Например обрубывать лишние заявки на покупку валюты. Или ставить цену отсечения такую, что даже самый желающий не купит по такой цене. Или наоборот выставлять минимальный объем покупки валюты такой, что только крупный банк или корпорация сможет купить такой лот. Короче инструментов для манипуляций с курсом у НБУ хватает! Но это совсем не отменяет того, что когда реальная инфляция оптовых цен превышает 60-70%, то не может курс национальной валюты быть таким же, каким был до всего этого разгона цен. Потому что все внутренние цены в валюте сразу станут на 50%+ выше импорта. А при таком разбросе не то что официальные импортеры, а и все контрабандисты попрут с товаром через все границы! А экспорт наоборот умрет окончательно. Я уже не говорю про то, что все экспортеры резко зажмут продажу своей выручки. Будут сдавать исключительно на текущие нужды, и по самому минимуму. А НБУ в это время будет жечь и жечь свои резервы, чтобы сдерживать рост курса. Ну короче всё, как было в 2013 году.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 12 січ, 2022 14:05, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m написав:Например обрубывать лишние заявки на покупку валюты. Или ставить цену отсечения такую, что даже самый желающий не купит по такой цене. Или наоборот выставлять минимальный объем покупки валюты такой, что только крупный банк или корпорация сможет купить такой лот
это всё Кошкины слёзы 50 коп туда 50 копеек сюда. Когда появится покупатель на 1-2 ярда по любой цене все эти штучки и дешёвые манипуляции лягут как карточный домик. Можно ввести суточные лимиты, заставить экспортеров продавать выручку, но черный рынок лимитами не обманешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Любопытный написав:Судя по тому что регулятор не заворачивает тренд, новая реальность - 28, или есть предпосылки для похода выше?
Новая реальность уже давно 35-38. Об этом уже даже сама экономика кричит открытым текстом! Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. Как держали курс "па 8" при Януковиче. Вопрос только в том, как эта пружина будет отрабатывать - сразу на 40 рванет, или будут вовсю жечь резервы НБУ и постепенно отпускать курс. Судя по тому, как с начала недели ползем вверх по 20 копеек в день, то будут жечь резервы. Чтобы не сеять панику у населения и окончательно не обваливать рейтинги власти. Короче снова увидим спектакль в стиле "стабильность па 8". Ценой ЗВР будут спасать свои рейтинги. Зерно, масло, металл массово продали и вывезли за рубеж, теперь всю эту валютную выручку будут сжигать для постепенного ослабления курса. А как дальше стране жить с пустыми ЗВР - это никого не волнует!
по правильному, гасити девалом і інфляцією 8%..12% протягом 4..5 років