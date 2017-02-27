Додано: Сер 12 січ, 2022 14:01

vitaliian написав: yuri_m написав: Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. Если промышленная инфляция за год под 70%, а курс стоит почти на месте, то значит гривну держат искусственно. не обязательно, просто межбанк живёт в своем мире, а экономика в своём. не обязательно, просто межбанк живёт в своем мире, а экономика в своём.

И они типа не пересекаются.Курс на межбанке можно зажимать только искусственно. Например обрубывать лишние заявки на покупку валюты. Или ставить цену отсечения такую, что даже самый желающий не купит по такой цене. Или наоборот выставлять минимальный объем покупки валюты такой, что только крупный банк или корпорация сможет купить такой лот. Короче инструментов для манипуляций с курсом у НБУ хватает! Но это совсем не отменяет того, что когда реальная инфляция оптовых цен превышает 60-70%, то не может курс национальной валюты быть таким же, каким был до всего этого разгона цен. Потому что все внутренние цены в валюте сразу станут на 50%+ выше импорта. А при таком разбросе не то что официальные импортеры, а и все контрабандисты попрут с товаром через все границы! А экспорт наоборот умрет окончательно. Я уже не говорю про то, что все экспортеры резко зажмут продажу своей выручки. Будут сдавать исключительно на текущие нужды, и по самому минимуму. А НБУ в это время будет жечь и жечь свои резервы, чтобы сдерживать рост курса. Ну короче всё, как было в 2013 году.