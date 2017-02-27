Zebra написав:помнится полгода-год назад вы утверждали что инфляции цен не будет, даже если деньги печтают, потому что в условиях рынка найдется миллион конкурентов которые предложат тоже самое по старым ценам, а кто будет цены подымать, просто вымрет
всё точно, ключевое в условиях рынка. Сейчас есть тысяча ниш где можно демпингануть и заработать миллионы, выйдите на рынок со своим газом по 500 или с новеньким коммерческим автобусом дешевле бушных корыт. Но почему то нет ни тех, ни других, хотя спрос есть. Почти все сферы поделены, а многие ещё и монополизированы. И чем выше монополизация, тем больше инфляция. Монополисту не нужно наращивать объемы чтобы сбить цену.
Возьмем пример где точно нет монополии. Сейчас допустим шиномонтажи особо не нагружены, но никто из них не сбросит цену. Можно поехать в гаражи поискать, но в любом случае стоимость услуги будет дороже и дороже с каждым годом. По вашей логике монополии нет, но никто не хочет по старым ценам уже шиномонтировать, которые были год, два, десять назад. Вы утверждаете, что должны демпинговать, ведь мощности простаивают, но за 5 грн поменять резину не получится.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 12 січ, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:это всё Кошкины слёзы 50 коп туда 50 копеек сюда. Когда появится покупатель на 1-2 ярда по любой цене все эти штучки и дешёвые манипуляции лягут как карточный домик.
А тогда НБУ просто закроет торги! И будет выдавать по 20-50 миллионов в день. И всё! Или будет заливать по чуть-чуть, но с новыми условиями "не больше 1 заявки в день от контрагента". И будет этот покупатель свои 1-2 миллиарда выбирать месяц или два. Или выгребать нужную сумму на вне банковском рынке.
Zebra вы хотите чтобы мгновенно открылось 200 новых шиномонтажей и сбили цену? Если в каком то бизнесе растет рентабельность, туда постепенно начинают перетекать средства из менее рентабельных бизнесов.
Продавал человек цветы, условно с 10% рентабельности, увидел что шиномонтаж гребёт 50% , нашел средства, локацию, вложился в оборудование, открыл новый шиномонтаж, но не на 2й день как вы хотели бы. Хотя бы год должен пройти.
А теперь возьмём нерыночные условия, открыли вы пекарню/шиномонтаж а вам бац электричество х3 , или газ х8, купите в другом месте, если цена не устраивает... Конкуренция не означает работать ниже себестоимости. А в себестоимости могут сидеть цены монополистов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 14:16, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:... царские пять рублей стоили 310 долл, 10 рублей 670 , империал (15 руб)... По обмену , 27, 70-73-27.90-28.05
Империал - это 25 руб. А 15 руб. (Н2) - это переходной номинал (в связи со сменой монетной стопы). Так, 5 руб. золотом А3 = 7,5 руб. золотом Н2, а 10 руб. золотом А3 = 15 руб. золотом Н2; параллельно были выпущены (и выпускались в последующем) и 5 руб. и 10 руб. золотом Н2 уменьшенного веса. (Н2 = Николай второй; А3 = Александр третий)
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Сер 12 січ, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Zebra вы хотите чтобы мгновенно открылось 200 новых шиномонтажей и сбили цену? Если в каком то бизнесе растет рентабельность, туда постепенно начинают перетекать средства из менее рентабельных бизнесов. Продавал человек цветы, условно 10% рентабельность, увидел что шиномонтаж гребёт 50% , нашел средства, локацию, вложился в оборудование и открыл новый шиномонтаж, но не на 2й день как вы хотели бы.
А теперь возьмём нерыночные условия, открыли вы пекарню/шиномонтаж а вам бац электричество х3 , или газ х8, купите в другом месте, если цена не устраивает...
Но цены только растут. Я вам привел конкретный пример, шиномонтажей хоть опой жуй, сезон переобувки закончился, мощности простаивают, люди сидят на рабочем месте, приедешь к ним с предложением за 100 грн переобуть резину по ценам 2015 года, тебя пошлют на 3 буквы - но должны же демпингануть, сидят же в потолок плюют. А тут чистыми точно 50 грн выйдет, если вычесть потраченную електроенергию и прочие расходники. Ваша логика не работает в этом случае, а вы все равно утверждаете, что рынок не должен реагировать на выпуск новых денег и демпинговать.
посмотрите график цен на нефть, потом пишите. "Только расти" может чья то глупость. А цены цикличны. Когда печатают деньги, они растут, когда начинают поднимать учётные ставки они падают, иногда до отрицательных значений. Потом опять растут.
Моя логика работает, но вы её искажаете, не один конкурент не может противостоять эмиссии Центробанков, чтобы сдержать рост цен. Если бы не конкуренция хлеб бы стоил 150 грн / булка, как пицца. Но если себестоимость хлеба 8 грн дешевле его продавать не будут, а на себестоимость продукции как раз влияют монополии, первыми поднимая цены, вслед за каждой эмиссией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 14:33, всього редагувалось 4 разів.
интересно, как быстро пропадут эти товары на полках отечественых производителей
Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов
В Украине расширили список товаров с ограниченной максимальной 10%-ной наценкой при розничной торговле. Соответствующее решение в среду, 12 января, принято на заседании Кабмина.
Так, спислк дополнен крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной, водой минеральной негазированной и маслом сливочным жирностью 72,5%.
посмотрите график цен на нефть, потом пишите. Только расти может чья то глупость. Цены цикличны. Когда печатают деньги, они растут, когда начинают поднимать учётные ставки они падают, иногда до отрицательных значений. Потом опять растут.
Моя логика работает, но вы её искажаете, не один конкурент не может противостоять эмиссии Центробанком, чтобы сдержать цены. Если бы не конкуренция хлеб бы стоил 150 грн / булка, как пицца.
Денег в обороте становится все больше и больше, независимо от ставок центробанков и цены только растут. Даже, если вырастут ставки до 100%, цены на шиномонтаж не упадут до 100 грн, потому что скрытая эмиссия будет 200% под 100% годовых.
Изначально спор начинался с вашей уверенности, что рынок не должен реагировать на свеженапечатанные деньги, но рынок тонко чувствует свежую наличку, потому что это избыточный спрос, нерыночный от государства владеющего печатным станком.