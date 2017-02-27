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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8843884488458846

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 142
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Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:34

Миша-клиент

https://www.monetnik.ru/obuchenie/numiz ... al-zoloto/
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Денег в обороте становится все больше и больше, независимо от ставок центробанков и цены только растут. Даже, если вырастут ставки до 100%, цены на шиномонтаж не упадут до 100 грн, потому что скрытая эмиссия будет 200% под 100% годовых.


Зображення

В период когда цена на нефть упала до отрицательных значений где были деньги которых все больше и больше?

Про шиномонтаж нижний порог цен это себестоимость, ниже себестоимости работать не будут. Верхний порог это спрос, дороже чем у людей есть денег не продадут. Ценник колебания между этими значениями. Поищите хорошо и найдете шиномонтаж в плохой локации который работает с минимальной маржой.

Я беру солярку на 6 грн дешевле заправок, люди работают на минимальной марже, про эмиссию Центробанков и вечный рост цен не слышали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:37

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Денег в обороте становится все больше и больше, независимо от ставок центробанков и цены только растут. Даже, если вырастут ставки до 100%, цены на шиномонтаж не упадут до 100 грн, потому что скрытая эмиссия будет 200% под 100% годовых.


Зображення

В период когда цена на нефть упала до отрицательных значений где были деньги которых все больше и больше?

Я не видел на заправках отрицательных цен на бензин.
Давайте говорить о розничной инфляции, а не о биржевых маржин-колах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:Империал - это 25 руб.

Пардон, не згідний. Першопочатково 10 р.
Монета образца 1885 года имела номинал 10 рублей и была равноценна 10 серебряным рублям. Делалась из золота 900/1000 пробы, вес монеты составлял 12,9039 (±0,018) г ...
15- и 7,5-рублёвые монеты чеканились только в 1897 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 1%82%D0%B0)

Ну а в зв'язку з тодішнім девалом ця маса 12,9 г стала 15 р., а червонець 7,74 г чистого золота.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

месяц назад писал начну сдавать па 28, а тут неделю назад не верили в пробитие 27.5 - кукуруза нам поможет...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:47

  zРадио написав:
  Grey001 написав:Зато построенные дороги останутся в Украине и будут экономит топливо и расходы на ремонт. Вообще-то, это должна быть главная цель строительства дорог, а вовсе не загрузка работой дорожных компаний и освоение бюджета

Утверждение о том, что украинский бизнес не способен строить дороги на уровне турок - это результат того, что называется "комплекс меншовартості"

Это не просто утверждение, это факт. "Комплекс меншовартості" - это если бы речь шла не о текущем состоянии дел, а о каких-то "генетических проблемах". Я говорю про "сьогодення".

  Grey001 написав:Всё гораздо проще - потому что Онур изначально строилась как компания дорожного строительства, а не компания - освоитель/распилитель бюджета, как Магистраль-Юг. Разные цели порождают разные результаты...

Я в первом же комментарии по теме расписал, когда не нужны иностранцы - когда украинские подрядчики способны обеспечить конкуренцию на открытом тендере. Если конкурс прошел прозрачно (а это значит, что и технические возможности подрядчиков были честно оценены), то качество строительства будет адекватным. А если выбирается "нужный" подрядчик, то абсолютно фиолетово, будет он из Украины, или из-за рубежа - коррупционная составляющая сделает невозможным реализацию проектных параметров

"Ви утопiст, дiду!" (с) Поддеревянский.
У нас нет в дорожном строительстве других. Все "нужные"... Именно поэтому, для Евро-2020, когда надо было все-таки сделать дороги, а не просто распилить бабло - пригласили впервые "варягов"...
И, ксати, турки не от хорошей жизни прорабов своих возят...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Давайте говорить о розничной инфляции,
базарная бабка (розница) это теперь экономический показатель? Ей надо заработать любой ценой, даже если вы ей бесплатно нальете топливо, она его продаст по цене АЗС (а если сможет то и дороже) и плевала она на ваши проблемы. Там своё понимание рынка и экономики.

В крупном бизнесе иначе, там может возникнуть дилемма - заработать и потерять бизнес или продать по той цене по которой В2В готов купить, (иногда бесплатно).

В период карантина даже в Украине многие получали арендные каникулы, это что было не падение цены аренды?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:52

Нацбанк стоит с продажей 27,73. И вот только что начали у него брать по 27,73.
Искатель
 
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