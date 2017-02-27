Додано: Сер 12 січ, 2022 15:20

Hotab написав: vitaliian написав: Hotab написав: Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны. Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны. тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе? тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?

Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.

Нить беседы:

Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.

Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%. Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.Нить беседы:Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.

Понимаете, и «да» и «нет». С одной стороны, логика в Ваших словах есть. С другой стороны, была реализована модель княжества Монако, где населению запрещено играть в собственных казино. То есть играть могут только иностранцы, которые таким образом приносят деньги в страну. Если играет местный, то, по их мнению, это перекладывание денег из одного кармана брюк в другой. Механизм ОВГЗ реализовали по такому же принципу.Лично я бы снял любые ограничения на покупку ОВГЗ. Но с рядом условий. Главным из них был бы запрет этими деньгами затыкать бюджетные дыры, а расходовать их только на конкретные инвестиционные программы. Ни на субсидии, ни на пенсии, ни на надбавки, а на инвестиции, реализовав которые бюджет получит деньги для субсидий, надбавок и пенсий.P.S. Перечитал свой собственный пост и улыбнулся. Наверное, в Украине этого не будет никогда, потому что всегда найдутся те, кому мутная вода выгоднее прозрачной.