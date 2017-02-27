RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88458846884788488849>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 144
Гривня
10%
15
Долар
59%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
3%
4
Ваш варіант
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:03

  flyman написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:Zebra вы хотите чтобы мгновенно открылось 200 новых шиномонтажей и сбили цену? Если в каком то бизнесе растет рентабельность, туда постепенно начинают перетекать средства из менее рентабельных бизнесов. Продавал человек цветы, условно 10% рентабельность, увидел что шиномонтаж гребёт 50% , нашел средства, локацию, вложился в оборудование и открыл новый шиномонтаж, но не на 2й день как вы хотели бы.

А теперь возьмём нерыночные условия, открыли вы пекарню/шиномонтаж а вам бац электричество х3 , или газ х8, купите в другом месте, если цена не устраивает...

Но цены только растут. Я вам привел конкретный пример, шиномонтажей хоть опой жуй, сезон переобувки закончился, мощности простаивают, люди сидят на рабочем месте, приедешь к ним с предложением за 100 грн переобуть резину по ценам 2015 года, тебя пошлют на 3 буквы - но должны же демпингануть, сидят же в потолок плюют. А тут чистыми точно 50 грн выйдет, если вычесть потраченную електроенергию и прочие расходники. Ваша логика не работает в этом случае, а вы все равно утверждаете, что рынок не должен реагировать на выпуск новых денег и демпинговать.

нафта в USD дешевше чим у 2013, і це не зважаючи інфляцію долара та триліарди надрукованого нікомунепотрібного і розкиданого з вертольотів

нафта в USD дорожче, чим в 1993, 1983, 1973, 1963, 1953 ... 1883 ...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10826
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:04

Zebra значит вы придумали новую экономическую теорию в которой конкуренция на цену не влияет. Если не хотите вникнуть в то, что я пишу, просто не начинайте спор. Спасибо.

В 1999 году было большое падение цены на золото, если продавец в ларьке цену на золото не снизил, это ещё не говорит что падения не было как вы тут подаёте "что цены только растут"

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 15:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В нынешних ценах на товары, услуги и прочее курс уже давно должен быть 35-38, а то и выше. Кризис пандемии пока отобразился на гривне практически никак. Уже итак долгое время курс в по-сути одинаковом диапазоне. Рано или поздно долбанет как в 2014-2015 годах.
NTV
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:18

  vitaliian написав:Zebra значит вы придумали новую экономическую теорию в которой конкуренция на цену не влияет. Если не хотите вникнуть в то, что я пишу, просто не начинайте спор. Спасибо.

Вы аппелируете к биржвым котировкам, которые с точки зрения классического понимания рынка далеки от рынка, потому что доступ к ним ограничен, а значит это уже монополия.

И поэтому вводите людей в заблуждение на форуме, что розничные цены не подвержены инфляции вследствие бесконечного печатанья денег, заявляя о неких мифических демпингаторах, которые всегда будут сбивать цены, сколько не печатай.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10826
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:20

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?

Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.
Нить беседы:
Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.
Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.

Понимаете, и «да» и «нет». С одной стороны, логика в Ваших словах есть. С другой стороны, была реализована модель княжества Монако, где населению запрещено играть в собственных казино. То есть играть могут только иностранцы, которые таким образом приносят деньги в страну. Если играет местный, то, по их мнению, это перекладывание денег из одного кармана брюк в другой. Механизм ОВГЗ реализовали по такому же принципу.

Лично я бы снял любые ограничения на покупку ОВГЗ. Но с рядом условий. Главным из них был бы запрет этими деньгами затыкать бюджетные дыры, а расходовать их только на конкретные инвестиционные программы. Ни на субсидии, ни на пенсии, ни на надбавки, а на инвестиции, реализовав которые бюджет получит деньги для субсидий, надбавок и пенсий.

P.S. Перечитал свой собственный пост и улыбнулся. Наверное, в Украине этого не будет никогда, потому что всегда найдутся те, кому мутная вода выгоднее прозрачной.
SherLock
 
Повідомлень: 213
З нами з: 21.07.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ФФФУУУУУХХХХ ... ну , кто и что о росте доллара может поспорить .
Сколько кукурузы и пшеницы надо продать чтобы выравнять баланс и пойти на 26.40 .
А то все про названия ,,,,

Вот уже и 27.73-27.75 Межбанк
Востаннє редагувалось холява в Сер 12 січ, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3548 раз.
Подякували: 3473 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:30

  SherLock написав: С другой стороны, была реализована модель княжества Монако, где населению запрещено играть в собственных казино. То есть играть могут только иностранцы, которые таким образом приносят деньги в страну. Если играет местный, то, по их мнению, это перекладывание денег из одного кармана брюк в другой. Механизм ОВГЗ реализовали по такому же принципу.


ОВГЗ - це не казино. Тут отримані гроші треба повертати. З відсотками.
akido
 
Повідомлень: 291
З нами з: 18.02.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:37

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?

Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.
Нить беседы:
Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.
Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.

Это стратегия, "зелёных котлет" у населения быть не должно, странно как вообще до сих пор не запретили валютные депозиты, чтобы народ слился по максимуму.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:37

  NTV написав:В нынешних ценах на товары, услуги и прочее курс уже давно должен быть 35-38, а то и выше. Кризис пандемии пока отобразился на гривне практически никак. Уже итак долгое время курс в по-сути одинаковом диапазоне. Рано или поздно долбанет как в 2014-2015 годах.

Курс нікому нічого не винен.
Берем графік
Зображення
бачим, що інфляція гривні не дограла девальвацію.

В той же час, ФРС друкує долар США, а інфляція долара США теж не стоїть на місці.

Плюс експорт, плюс заробітчани, мінус імпорт, плюс інвестиції, мінус вивід капіталів.
На сьогодні маєм такий еквілібріум.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27648
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:37

Запорожье повы 27,82/27,85
прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 20.11.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88458846884788488849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2951, 2952, 2953
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29521 17991519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 16:32
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7921 17274308
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 10:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 138, 139, 140
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1396 5376951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 23:35
Автор77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.