vitaliian написав:Zebra вы хотите чтобы мгновенно открылось 200 новых шиномонтажей и сбили цену? Если в каком то бизнесе растет рентабельность, туда постепенно начинают перетекать средства из менее рентабельных бизнесов. Продавал человек цветы, условно 10% рентабельность, увидел что шиномонтаж гребёт 50% , нашел средства, локацию, вложился в оборудование и открыл новый шиномонтаж, но не на 2й день как вы хотели бы.
А теперь возьмём нерыночные условия, открыли вы пекарню/шиномонтаж а вам бац электричество х3 , или газ х8, купите в другом месте, если цена не устраивает...
Но цены только растут. Я вам привел конкретный пример, шиномонтажей хоть опой жуй, сезон переобувки закончился, мощности простаивают, люди сидят на рабочем месте, приедешь к ним с предложением за 100 грн переобуть резину по ценам 2015 года, тебя пошлют на 3 буквы - но должны же демпингануть, сидят же в потолок плюют. А тут чистыми точно 50 грн выйдет, если вычесть потраченную електроенергию и прочие расходники. Ваша логика не работает в этом случае, а вы все равно утверждаете, что рынок не должен реагировать на выпуск новых денег и демпинговать.
нафта в USD дешевше чим у 2013, і це не зважаючи інфляцію долара та триліарди надрукованого нікомунепотрібного і розкиданого з вертольотів
нафта в USD дорожче, чим в 1993, 1983, 1973, 1963, 1953 ... 1883 ...
В нынешних ценах на товары, услуги и прочее курс уже давно должен быть 35-38, а то и выше. Кризис пандемии пока отобразился на гривне практически никак. Уже итак долгое время курс в по-сути одинаковом диапазоне. Рано или поздно долбанет как в 2014-2015 годах.
vitaliian написав:Zebra значит вы придумали новую экономическую теорию в которой конкуренция на цену не влияет. Если не хотите вникнуть в то, что я пишу, просто не начинайте спор. Спасибо.
Вы аппелируете к биржвым котировкам, которые с точки зрения классического понимания рынка далеки от рынка, потому что доступ к ним ограничен, а значит это уже монополия.
И поэтому вводите людей в заблуждение на форуме, что розничные цены не подвержены инфляции вследствие бесконечного печатанья денег, заявляя о неких мифических демпингаторах, которые всегда будут сбивать цены, сколько не печатай.
Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?
Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока. Нить беседы: Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора. Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.
Понимаете, и «да» и «нет». С одной стороны, логика в Ваших словах есть. С другой стороны, была реализована модель княжества Монако, где населению запрещено играть в собственных казино. То есть играть могут только иностранцы, которые таким образом приносят деньги в страну. Если играет местный, то, по их мнению, это перекладывание денег из одного кармана брюк в другой. Механизм ОВГЗ реализовали по такому же принципу.
Лично я бы снял любые ограничения на покупку ОВГЗ. Но с рядом условий. Главным из них был бы запрет этими деньгами затыкать бюджетные дыры, а расходовать их только на конкретные инвестиционные программы. Ни на субсидии, ни на пенсии, ни на надбавки, а на инвестиции, реализовав которые бюджет получит деньги для субсидий, надбавок и пенсий.
P.S. Перечитал свой собственный пост и улыбнулся. Наверное, в Украине этого не будет никогда, потому что всегда найдутся те, кому мутная вода выгоднее прозрачной.
SherLock написав: С другой стороны, была реализована модель княжества Монако, где населению запрещено играть в собственных казино. То есть играть могут только иностранцы, которые таким образом приносят деньги в страну. Если играет местный, то, по их мнению, это перекладывание денег из одного кармана брюк в другой. Механизм ОВГЗ реализовали по такому же принципу.
ОВГЗ - це не казино. Тут отримані гроші треба повертати. З відсотками.
Hotab написав:Есть и выше, если мы говорим о реальном профите по гривневым овгз и удержании стабильного курса, или даже укреплении гривны.
тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?
Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока. Нить беседы: Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора. Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.
Это стратегия, "зелёных котлет" у населения быть не должно, странно как вообще до сих пор не запретили валютные депозиты, чтобы народ слился по максимуму.
NTV написав:В нынешних ценах на товары, услуги и прочее курс уже давно должен быть 35-38, а то и выше. Кризис пандемии пока отобразился на гривне практически никак. Уже итак долгое время курс в по-сути одинаковом диапазоне. Рано или поздно долбанет как в 2014-2015 годах.
Курс нікому нічого не винен. Берем графік бачим, що інфляція гривні не дограла девальвацію.
В той же час, ФРС друкує долар США, а інфляція долара США теж не стоїть на місці.
Плюс експорт, плюс заробітчани, мінус імпорт, плюс інвестиції, мінус вивід капіталів. На сьогодні маєм такий еквілібріум.