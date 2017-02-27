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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8846884788488849>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 144
Гривня
10%
15
Долар
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Євро
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Інші валюти
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Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я нак понимаю офер нацбанка по 27.73 разгрузили за минут 15...
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:40

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав: тогда это не овгз а казино. Вам же никто не гарантирует курс 27 на выходе?

Чтобы вы меня поняли,вам надо вернуться к посту Шерлока.
Нить беседы:
Шерлок: в нынешней ситуации нет альтернативы брать гривневые овгз под нынешний процент и ни в коем случае не отпусткать курс. Чтобы не спугнуть инвестора.
Мой ответ: а что если сделать то же самое , но со своим населением , которые хотят пристроить зелёную котлету. Хотя бы под 5%.

Это стратегия, "зелёных котлет" у населения быть не должно, странно как вообще до сих пор не запретили валютные депозиты, чтобы народ слился по максимуму.

з євробондами і так клуб для своїх, вхідний квиток 100куе плюс комісії,
чи хочете щоб Ощадбанк продавав паперові облігації, як колись в СРСР, ще й добровільно-примусово?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:чи хочете щоб Ощадбанк продавав паперові облігації, як колись в СРСР, ще й добровільно-примусово?
я же не писал что я этого хочу, или с этим согласен. Стране не нужна моя валюта? Ну ок полежит в другом месте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:50

  flyman написав:Різний таймінг, різні висновки.
Від девала 2014..2016 ще гривнева інфляція не догнала величину зміни UAH/USD


Она и в 2010-2013 гг не догнала изменений 2008-2009 гг. Возьми сырые данные на "минфине" - они там в готовом виде, и сам поиграйся.

Такс, опубликовались Штаты по инфляции - 7% за 2021-й (ноябрь г/г - 6,8%, 2020-й - 1,4%). Back to 1982. Байденовские обещалки, что разморозка нефтяного резерва снизит инфляцию, успехом не увенчались - без ФРС-ного пыселоса эту грязь уже не прибрать. К слову, Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен
прикол в том, что он не сказал когда. Младенцем умереть, или через 100 лет после рождения как бы не одно и тоже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
Это стратегия, "зелёных котлет" у населения быть не должно, странно как вообще до сих пор не запретили валютные депозиты, чтобы народ слился по максимуму.


Ветик , вот же вы злой ......
И Вы думаете что можно заставить народ слиться по максимуму , отдав валюту ?
Это вы галоперидол с алкоголем скрестили .
Ну или влипли где то с гривной на долгий срок .

....я Вас убедительно Прошу , отойдите от компа , я вас перечитался сегодня .....
Пройдитесь , побегайте , ну или в бассейн ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:55

  edvardd написав:Запорожье повы 27,82/27,85
прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...

Третій день читаю два форуми.
І на жодному не має навіть натяку на причини цього росту.
В основному стверджують що буде 30 і більше або на Denka нарікають і його продажі олійних.
Вчора проскакувала інформація про те що можливо скуповувались імпортери.
Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:или влипли где то с гривной на долгий срок
вообще гривны нет, только на текущие расходы.
  холява написав: я вас перечитался сегодня .....
может это вам чето принять ?)
  холява написав:И Вы думаете что можно заставить народ слиться по максимуму , отдав валюту ?
меня наоборот эти мысли загоняют в валюту, при всей благоприятной конъюнктуре на кукурузу. "Если мои деньги государству не нужны, значит кто то их очень много печатает".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:59

  холява написав:ФФФУУУУУХХХХ ...

Вот уже и 27.73-27.75 Межбанк

Може краще скажіть про головне, Ви ж купуєте?
Вже набігались по воду))
Скажіть сакральне: сьогодні взяв по 27.90.
Кайфую, ні про що не жалкую :?:
А то про шиномонтаж, як можна зекономити 4 гривні маючи надцять карт банків. Про печиво в 43-му році і яке воно було дешеве, місячний заробіток дорівнював 2-м ящикам.
І Ключкоолег пропав, а я чекав історії як він заробив не встаючи з дивана, і в 1000-й раз зробив валютний відділ банків.
Скучно сьогодні, міжбанк вже не вставляє і не чіпляє. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:04

  edvardd написав:Запорожье повы 27,82/27,85
прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...

Радше чиїсь бажання відвідати чи придбати хатину в Женеві.
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