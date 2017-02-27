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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я нак понимаю офер нацбанка по 27.73 разгрузили за минут 15...
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:40
з євробондами і так клуб для своїх, вхідний квиток 100куе плюс комісії,
чи хочете щоб Ощадбанк продавав паперові облігації, як колись в СРСР, ще й добровільно-примусово?
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:50
Она и в 2010-2013 гг не догнала изменений 2008-2009 гг. Возьми сырые данные на "минфине" - они там в готовом виде, и сам поиграйся.
Такс, опубликовались Штаты по инфляции - 7% за 2021-й (ноябрь г/г - 6,8%, 2020-й - 1,4%). Back to 1982. Байденовские обещалки, что разморозка нефтяного резерва снизит инфляцию, успехом не увенчались - без ФРС-ного пыселоса эту грязь уже не прибрать. К слову, Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
прикол в том, что он не сказал когда. Младенцем умереть, или через 100 лет после рождения как бы не одно и тоже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
Ветик , вот же вы злой ......
И Вы думаете что можно заставить народ слиться по максимуму , отдав валюту ?
Это вы галоперидол с алкоголем скрестили .
Ну или влипли где то с гривной на долгий срок .
....я Вас убедительно Прошу , отойдите от компа , я вас перечитался сегодня .....
Пройдитесь , побегайте , ну или в бассейн ....
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:55
Третій день читаю два форуми.
І на жодному не має навіть натяку на причини цього росту.
В основному стверджують що буде 30 і більше або на Denka нарікають і його продажі олійних.
Вчора проскакувала інформація про те що можливо скуповувались імпортери.
Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вообще гривны нет, только на текущие расходы.
может это вам чето принять ?)
меня наоборот эти мысли загоняют в валюту, при всей благоприятной конъюнктуре на кукурузу. "Если мои деньги государству не нужны, значит кто то их очень много печатает".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:59
Може краще скажіть про головне, Ви ж купуєте?
Вже набігались по воду))
Скажіть сакральне: сьогодні взяв по 27.90.
Кайфую, ні про що не жалкую
А то про шиномонтаж, як можна зекономити 4 гривні маючи надцять карт банків. Про печиво в 43-му році і яке воно було дешеве, місячний заробіток дорівнював 2-м ящикам.
І Ключкоолег пропав, а я чекав історії як він заробив не встаючи з дивана, і в 1000-й раз зробив валютний відділ банків.
Скучно сьогодні, міжбанк вже не вставляє і не чіпляє.
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:04
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